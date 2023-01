Loro fue secuestrado y al ser rescatado y ver a su dueña dijo: “Mi amor, mi amor”

Doña Lili y su loro Monchy son inseparables. Durante 15 años esta ave ha sido la alegría de la familia. Pero un día doña Lili despertó sin el acostumbrado saludo matutino de Monchy. De inmediato supo que algo raro pasaba.

Lili González, dueña del loro, aseguró que le avisaron que el loro fue secuestrado y que le pidieron $70.000 por el rescate.

“Salí de mi casa para buscar ayuda entre mis vecinos. En ese momento, se me acerca una tipa y me dice que ella sabía quiénes lo tenían. Hasta me lo describió, pero me aseguró que tenía que entregar la suma de 70 mil pesos para poder recuperarlo”, dijo la mujer.

Sus vecinos de un barrio del sur de Barranquilla le ayudaron a hacer una colecta para reunir el dinero y que el loro pudiera volver a su hogar.

En la capital del Atlántico, como en varias ciudades del país, el robo de mascotas es un delito que ha aumentado.

Según su dueña, Monchy fue robado de la terraza su casa. Los delincuentes no habrían dejado ni una pluma ni una pista. Tan solo enviaron un intermediario para completar el intercambio.

La liberación

Después de pagar el rescate, Monchy regresó a casa. Al sentirse en familia, encrespó sus alas verdes y gritó con emoción.

“Me lo entregó a un costado de la calle, no tengo idea de quién era porque nunca lo había visto. Solo me indicó que lo habían enviado para entregarme el loro y fue ahí cuando decidió devolvérmelo, en momentos en los que le di el dinero en sus manos. El lorito me gritó, me puse contenta, él es como un hijo”, agregó Lili González, quien aseguró que su loro, al verla, le dijo: “Mi amor, mi amor”.

Y aunque parezca una historia macondiana, el secuestro de Monchi puede fácilmente ejemplificar el panorama de la delincuencia que sufren los habitantes del barrio Las Mercedes en su vida cotidiana.