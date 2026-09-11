Dólar en Colombia arrancó la semana con importante aumento: este es su precio hoy 9 de noviembre

El precio del dólar en Colombia comenzó la semana del lunes 9 de noviembre de 2026 con una tendencia al alza frente a los valores registrados días atrás.

Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se mantuvo sin cambios respecto al domingo, la moneda estadounidense acumuló un incremento de más de 54 pesos en comparación con la semana anterior.

¿A cómo está el dólar en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026?

De acuerdo con los registros de la Superintendencia Financiera, la TRM vigente para este lunes 9 de noviembre es de $3.237,83, el mismo valor que rigió durante el fin de semana.

Sin embargo, al comparar esta cifra con los $3.182,99 registrados el lunes anterior, se evidencia un aumento de $54,84, equivalente al 1,72 %.

El comportamiento de la moneda también presenta diferencias importantes frente a otros periodos:

Frente al mes anterior: aumentó $19,08, es decir, un 0,59 %.

Desde el inicio de 2026: registra una caída de $519,25, equivalente al 13,82 %.

Frente al 9 de noviembre de 2025: el dólar está $541,37 más barato, lo que representa una disminución del 14,32 %.

Estas cifras muestran que, pese a las recientes subidas, el dólar continúa por debajo de los niveles registrados al comenzar el año.

Es importante aclarar que la TRM es una tasa de referencia y no necesariamente corresponde al precio de compra o venta que ofrecen las casas de cambio.

¿Por qué ha subido el dólar en Colombia durante noviembre?

El comportamiento reciente del dólar está relacionado con factores económicos nacionales e internacionales que influyen en la oferta y la demanda de divisas.

Este lunes, el índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a otras monedas importantes, registró una caída del 0,3 % y se ubicó en 101,88 puntos.