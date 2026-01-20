CANAL RCN
Luis Ángel 'El Flaco' le hizo una promesa a Yeison Jiménez, tras quebrarse en su homenaje en Bogotá

El cantante de música regional mexicana habló sobre su impacto por la muerte de Yeison Jiménez y le hizo una promesa a él y su familia.

Yeison Jiménez y Luis Ángel el Flaco
FOTO: Yeison Jiménez - IG

Noticias RCN

enero 20 de 2026
04:46 p. m.
La muerte de Yeison Jiménez no solamente impactó en Colombia, sino también en países donde su música había pisado fuerte, como es el caso de México, un país que el caldense de 34 años soñaba con conquistar y donde ya tenía relación con varios de los artistas más sonados de su género.

Un claro ejemplo fue Luis Ángel 'El Flaco', quien no solamente lamentó lo sucedido, sino que viajó a Bogotá para estar presente en el homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena. Desde allí, aprovechó para cantarle la icónica canción 'Mi último deseo', rompiendo en llanto mientras la interpretaba.

La promesa de Luis Ángel 'El Flaco' a Yeison Jiménez

El artista originario de Sinaloa, le dedicó su concierto en la Arena Ciudad de México a Yeison Jiménez, asegurando que esto representaba el sueño que tenía el cantante colombiano, de llenar por primera vez una arena en este país.

Además, hizo una promesa para el artista y toda su familia, buscando prolongar su legado en la música. Aseguró que, a partir de ahora, cada uno de sus futuros discos incluirá una canción inédita de Yeison Jiménez, rescatando composiciones que el colombiano dejó preparadas antes de su fallecimiento.

Este compromiso artístico apunta directamente al mercado mexicano, una meta que Yeison Jiménez planeaba consolidar en 2026. La reacción de su familia, especialmente la expresión de esperanza tras escuchar esta promesa, confirmó que el homenaje no será simbólico, sino sostenido en el tiempo.

Le prometí a su hermana allá en el momento que estuvimos que como un homenaje hacia Yeison iba a tratar de que en cada disco que yo sacara hacer una de sus canciones… Le vi una sonrisa a su hermana de que el legado de su hermano pueda continuar y vamos a empezar a trabajar en eso

