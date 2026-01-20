"¿Para qué sigo?": desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su último adiós en Manzanares

La muerte de Yeison Jiménez fue devastadora para Colombia. El artista, que se encontraba en el mejor momento de su carrera y tenía programado un segundo concierto en el estadio El Campín, partió de este plano terrenal en un inesperado accidente aéreo.

La avioneta del cantante, en la que también iba el piloto Fernando Torres y su equipo de trabajo más cercano, despegó en la tarde del 10 de enero desde Paipa con rumbo hacia Medellín. Sin embargo, tan solo tres minutos después, perdió altura, cayó en la vereda Romita y se incendió en cuestión de segundos.

Además, cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, confirmaron la muerte de todos los integrantes que estaban en la aeronave.

Tras esa trágica noticia, Medicina Legal identificó los seis cuerpos y, posteriormente, las exequias de Yeison Jiménez se realizaron en la funeraria Jardines del Recuerdo, en Bogotá, mientras que el primer homenaje público fue en el Movistar Arena.

Además, en la tarde del 19 de enero, los habitantes de Manzanares, el municipio en el que nació Yeison Jiménez, también despidieron al reconocido cantante entre canciones, pancartas y palabras de admiración.

Y, luego de ese homenaje, Lina Jiménez, una de las hermanas del artista, recordó un conmovedor video este 20 de enero y lo acompañó con una desgarradora canción. ¿Cuál fue?

Este fue el desgarrador post de Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, tras su último adiós en Manzanares

En la mañana de este martes, Lina Jiménez subió a una historia de Instagram un video de un momento en el que Yeison Jiménez estaba prendiendo velitas en diciembre junto a su hijo Santiago.

"Yo esto no lo voy a superar", escribió y, además, hizo sonar la canción '¿Para qué? ¿Para qué?', en la que se plantea lo siguiente:

¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que no late contigo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí, si tú ya te has ido?

¿Cuál fue la promesa que hizo la mamá de Yeison Jiménez tras su deceso?

En el homenaje realizado en el Movistar Arena, Luz Galeano, la mamá de Yeison Jiménez, habló frente al público y aseguró que en los últimos días había escuchado una canción ideal para despedir a un ser querido y que se la cantará a su hijo cuando puedan reencontrarse.

RELACIONADO Revelan el mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp horas antes de morir

Además, dejó claro que siempre estará pendiente de su esposa y de sus hijos.