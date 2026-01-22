Ola de nominados en La Casa de los Famosos Colombia 2026: así se vivió la tensa jornada

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por la segunda semana de juego y las dinámicas tensas no se han hecho esperar.

Fue así como una nueva jornada de nominaciones ha elevado la tensión del ambiente, mientras que se conocieron los nombres de los participantes que se encuentran en riesgo de salir de la famosa competencia.

Nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Con cada día que pasa los jugadores han aumentado sus alianzas y, por supuesto, también sus más contundentes diferencias. Fue así como la más reciente jornada de nominación representó fuertes cruces de palabras entre varios habitantes, quienes, horas previas al protocolo, se etiquetaron contundentemente entre ellos.

Fue así como las votaciones del público también jugaron un papel trascendental ya que 10 participantes tuvieron la oportunidad de recibir sus respectivos porcentajes y evitar entrar en riesgo de eliminación. Estos fueron: Nicolás Arrieta, Juanda Caribe, Yuli Ruiz, Alexa Torres, Maiker Smith, Lorena Altamirano, Sofía Jaramillo, Jay Torres, Eidevin López y Juan Palau.

No obstante, la suerte no acompañó a todos ya que los nominados fueron: Sara Uribe, nominada por la líder, mientras de la casa nominó a Renzo Meneses, Juanse Laverde, Tebi Bernal, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño. Por parte del público, los nominados fueron Alejandro Estrada y Campanita. Finalmente, Mariana Zapata también entra en la placa al haber sido nominada por la primera eliminada de la competencia.

¿Valentino Lázaro y Johanna Fadul se reconciliaron?

Por otro lado, una de las polémicas más comentadas entre los internautas es el vínculo que actualmente existe entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro, quienes protagonizaron contundentes diferencias antes de ingresar a la competencia.

Pese a que en un inicio ambos famosos recalcaron que se encontraban incómodos con la presencia del otro, con el paso de los días se han logrado evidenciar varios acercamientos que han puesto en duda dicha rencilla.

En las horas más recientes, ambos jugadores protagonizaron una conversación, en medio de la habitación del líder, para sincerarse sobre sus sentimientos y expresar que, con el paso del tiempo, se han percatado de que es posible dejar de lado las confrontaciones.

También, Lázaro reveló sentir intimidación al ver a la mujer a los ojos por lo que, al finalizar la charla, ambos se encontraron por medio de un abrazo que juraron no comentar a ninguno de sus compañeros.