Luna de cosecha: cuándo volver a ver el gran fenómeno natural en lo que queda del 2025

La primera superluna de cosecha se logró observar por primera vez el pasado 6 de octubre, siendo una de las lunas más luminosas durante una semana en el otoño. Esto se produce a raíz de que este satélite estará más cerca de la tierra, lo que permite una visualización más fácil de lo habitual.

Por qué ocurre una superluna

Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita en el que está más cerca de la tierra por lo que proyecta una luminosidad de hasta un 30% más de lo que comúnmente se puede percibir y un 14% más grande.

El más reciente acontecimiento se dio el pasado 6 y 7 de octubre, de modo que, se observó al salir del este, cruzando el cielo durante la medianoche y poniéndose por el oeste al amanecer.

¿Cuándo se podrá observar la próxima superluna?

Según Fox Weather, esta superluna de cosecha se podrá observar nuevamente el próximo cinco de noviembre y el 3 de enero del 2026. Así mismo, expertos explican que estos fenómenos se presentan de tres a cuatro veces en el año y usualmente ocurren de manera consecutiva.

¿Cómo observar la superluna de manera segura?

Especialistas explican que la mejor ubicación para observar este fenómeno natural es cuando se aprecia su salida desde el horizonte, después de los atardeceres. Minutos después se logrará obtener la ilusión óptica que permite aparentar un mayor tamaño desde la perspectiva de cada persona.

Por esto, expertos recomiendan aprovechar los momentos previos al ascenso lunar para tomar las fotografías que pueden ser ajustadas a medida de los movimientos que el satélite realicé con el paso de los minutos.

¿Cuáles son los riesgos de las superlunas?

Expertos han hecho importantes recomendaciones para poder percibir dicho fenómeno de manera segura, pues el uso de lentes especializados es esencial para proteger la vista.

Otro de los riesgos corresponde al impacto que este fenómeno lunar causa en el aumento en el nivel de los diferentes océanos del mundo. Esto podría generar un aumento en las mareas oceánicas a raíz de su atracción gravitacional.