Hay preocupación: exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que se está quedando sordo

Hay conmoción en el mundo del entretenimiento debido a que un reconocido cantante y exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars reveló que tiene una enfermedad que le está causando sordera.

Guadalupe Rivera Saavedra, el artista que en la industria musical es conocido como Lupillo y tiene 53 años, afirmó casi entre lágrimas que ya no escucha por uno de sus oídos.

Además, indicó que esa situación médica lo obligaría a tener que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida.

Así fue como Lupillo Rivera, el reconocido cantante y exparticipante de La Casa de los Famosos, reveló que se está quedando sordo

En los últimos días, Lupillo Rivera le concedió una entrevista al programa Despierta América y detalló que se encuentra preocupado porque su salud auditiva ha desmejorado de manera paulatina.

"La enfermedad que tengo en el oído es lo más grande que me ha afectado la vida. Es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo y el escenario", comenzó afirmando Lupillo Rivera.

"No escucho ya las alarmas ni cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar. Yo la verdad estoy batallando mucho", agregó.

Adicionalmente, Lupillo Rivera dijo que no solo ya no escucha por uno de sus oídos, sino que también ha comenzado a darse cuenta de que el otro está perdiendo poco a poco su capacidad auditiva.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Lupillo Rivera, el exparticipante de La Casa de los Famosos?

En su conversación con Despierta América, Lupillo Rivera no mencionó exactamente cuál es la enfermedad que le diagnosticaron y está afectando su audición.

Sin embargo, sí dejó saber que tiene toda la disposición para seguir al pie de la letra todas las recomendaciones y los tratamientos correspondientes para no tener que llegar a dejar los escenarios.

En medio de esta coyuntura, los seguidores de Lupillo Rivera se han solidarizado con su situación y le han deseado una satisfactoria recuperación.