Madre de Epa Colombia publica emotivo video de su hija llorando: este fue su mensaje

Un reciente video compartido por Martha Rojas, la madre de la conocida influencer y empresaria Daneidy Barrera, más famosa como Epa Colombia, ha conmovido y de paso generado un poco de preocupación.

La publicación, que muestra a su hija llorando, ha desatado una serie de especulaciones en torno a la situación actual de la empresaria, quien enfrenta un complejo proceso legal.

En la grabación, que rápidamente se viralizó, se ha interpretado por muchos como una señal de que algo nuevo, y potencialmente negativo, podría estar ocurriendo en la vida de Barrera.

Video de la madre de Epa Colombia que genera preocupación

En esta grabación, la madre dejó un sentido mensaje en el que le expresó a su hija que tuviera fe en este difícil momento porque Dios era el único que la podría ayudar.

"Pronto hija, todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes él es justicia divina, ya lo verás", publicó.

La madre también manifestó su anhelo de que pronto su hija pueda reunirse no solo con ella, sino también con su pareja, Karol Samantha, y con su propia hija.

Esta es la situación de Epa Colombia

La situación judicial de Epa Colombia ha sido un tema de constante seguimiento en los medios y las redes sociales. Recientemente, se conoció su traslado desde la prisión El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía, un cambio que, en su momento, generó tanto alivio como interrogantes.

La empresaria ha recibido mensajes de apoyo por parte de millones de seguidores y de figuras públicas que han sido cercana a ella.

"Yo necesito que Epa Colombia salga de la cárcel", exclamó entre sollozos. "Señor presidente Petro, ayúdeme por favor. Saque a Epa. Epa no hizo nada malo. Epa lo único que hizo fue dañar la estación de Transmilenio, pero si quiere yo se lo pago", afirmó.