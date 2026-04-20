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Los gatos más caros del mundo: estas son las razas más exclusivas

¿Cuánto cuesta un gato de lujo? Las razas más caras del mercado.

Los gatos más caros del mundo: estas son las razas más exclusivas
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 20 de 2026
05:23 p. m.
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En un mercado global donde las mascotas también reflejan tendencias de lujo, los gatos más caros del mundo se han convertido en símbolo de exclusividad.

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Su valor no depende únicamente de la estética, sino de factores como la rareza genética, la dificultad de reproducción y la demanda internacional. Aun así, especialistas advierten que el precio no garantiza mejor salud ni un temperamento adecuado para todos los hogares.

En los últimos años, el interés por razas exóticas ha crecido de forma sostenida, especialmente en América Latina y Europa, donde los criaderos especializados manejan listas de espera y estándares estrictos. Este fenómeno ha impulsado precios que, en algunos casos, superan los 50.000 dólares por ejemplar.

¿Cuáles son los gatos más caros del mundo y qué los hace exclusivos?

Entre las razas más costosas destaca el Ashera, conocido por su apariencia salvaje y su escasez en el mercado, aunque su reconocimiento como raza independiente genera debate.

Razas más caras del mundo
Foto: La República

Le sigue el Savannah, un híbrido entre gato doméstico y serval africano que combina gran tamaño, energía y un alto valor comercial.

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También figura el Khao Manee, una raza originaria de Tailandia apreciada por sus ojos de distintos colores, así como el Safari, uno de los más raros debido a su compleja reproducción.

¿Qué otras razas de gatos caros son populares?

En un rango de precios menor, pero aún elevado, aparecen razas más comunes en hogares. El Maine Coon, uno de los gatos domésticos más grandes, es valorado por su carácter sociable.

Por su parte, el Sphynx requiere cuidados especiales por su piel, lo que influye en su costo.

El Bengalí sigue siendo uno de los más demandados por su apariencia similar a la de un leopardo, mientras que el Peterbald destaca por su elegancia y rareza.

A ellos se suman el Azul ruso, reconocido por su pelaje gris azulado, y el Scottish Fold, popular por sus orejas plegadas, aunque con advertencias médicas.

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Aunque estas 10 razas representan el segmento más exclusivo del mundo felino, elegir una mascota implica evaluar aspectos como el bienestar, el entorno y la responsabilidad del cuidado. El lujo, en este caso, no siempre es sinónimo de la mejor elección.

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