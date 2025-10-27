“Me enamoraba de varias”: Maluma reveló detalles inéditos de su pasado amoroso

Juan Luis Londoño Arias, más conocido artísticamente como Maluma, se ha tomado nuevamente las redes sociales al sincerarse con sus fanáticos y revelar detalles inéditos de su vida personal y artística.

Por medio de un reconocido podcast, el antioqueño también rompió el silencio sobre algunas de las polémicas más impactantes a lo largo de su carrera y aclaró varios de los rumores en los que se ha visto relacionado.

Maluma habla de su situación amorosa

El intérprete de ‘Según quién’ ha protagonizado un nuevo capítulo para el podcast Nude Project en donde sostuvo una conversación personal sobre diferentes temas como la nueva transición musical que se encuentra realizando actualmente, la manera con la que enfrentó la ansiedad, los cambios que su hija París realizó, entre otros tópicos.

Sin embargo, uno de los temas que más despertó interés, por parte de los internautas, correspondió al de sus relaciones sentimentales en el pasado ya que consideró que se le “salió de las manos” los vínculos afectivos que poseía.

“Yo me enamoraba de varias… yo vivía enamorado. Era san valentín y yo mandaba ramos de flores y esperaba la llamada de cada una. Yo nunca me había dado la oportunidad de poder estar con una sola mujer que por cierto llegó”, manifestó.

Así mismo, manifestó su impacto ante la vida que llevaba en el pasado, pues el exceso de compromisos, tanto personales como laborales, llevaron al antioqueño a experimentar diferentes episodios de ansiedad y depresión.

“Empecé en la música y dejé el camino del budismo, entonces dejé de meditar mucho. Mi cabeza andaba todo el tiempo en el proyecto… no estaba perdido, pero estaba en otra etapa de mi vida y pasó lo de noviembre. Desde ahí quise desarmarme e hice una despersonalización muy fuerte… no destruí el personaje de Maluma, pero aprendí que ya tenía que cerrar ese primer capítulo”, explicó.

Maluma habla sobre su relación con la moda

Por otro lado, el cantante también reveló su gran afición por la moda ya que ha sido uno de los primeros artistas colombianos que se han presentado en icónicos escenarios como la Met Gala, entre otras pasarelas de diseñador.

No obstante, Juan Luis explicó que la aceptación de los latinos en el mercado americano ha estado marcada por una gran variedad de sacrificios que tanto él como otros artistas han tenido que realizar.