Maluma habló por primera vez de Neymar y su exnovia: rompió el silencio

Una de las relaciones más reconocidas de los últimos años fue la que mantuvo el cantante colombiano Maluma con la modelo croata Natalia Barulich, quien protagonizó el video oficial de ‘Felices los 4’ y desde entonces compartieron por varios años.

Tras finalizar su noviazgo, inmediatamente se conoció que la modelo estaba saliendo con el famoso futbolista brasileño Neymar, quien había mostrado una gran relación con Maluma en algunos encuentros en eventos públicos, pero que poco le importó lo que había tenido el artista colombiano con Natalia.

Maluma sobre Neymar y Natalia Barulich

El cantante dio una entrevista con "Alofoke Radio Show" y por primera vez habló de lo que fueron los rumores de la relación entre Neymar y Natalia Barulich, luego de finalizar su noviazgo.

Maluma aseguró inicialmente que efectivamente Neymar le había quitado su novia, pero en modo broma dijo que no fue así: ́ “Bueno, yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, agregó el cantante antioqueño.

Al ser consultado de si Barulich intercambiaba mensajes con Neymar aún estando en relación con Maluma, el artista señaló: “Eso no lo sé, pero ahí sí me habría dolido, ahí sí”.

Maluma es uno de los reguetoneros más escuchados en todo el mundo y actualmente comparte una relación con una mujer paisa que poco muestra en las redes sociales con la intención de mantener todo alejado de la opinión pública.

El artista expresó que jamás ha tenido problemas con Neymar y nunca se interpondría entre la relación de su exnovia y el jugador, ya que ellos ya no están juntos y cada quien hace con su vida lo que deseen, dijo.