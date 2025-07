La mamá de Yina Calderón se accidentó y tuvo que someterse a procedimiento médico: este es su estado

En las últimas horas, a través de un video, Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, confirmó que sufrió un inesperado accidente y que se encuentra en recuperación.

Según lo que ella misma explicó, se cayó de una moto mientras que se movilizaba junto a su sobrina por una de las carreteras de su pueblo. Sin embargo, no detalló si ella iba manejando o de copiloto.

Tras el accidente, Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, sufrió heridas en su rostro, exactamente a la altura de la oreja derecha, y también en uno de sus brazos y en sus piernas.

Sin embargo, a través de una grabación, les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y les indicó cómo está avanzando su recuperación.

Este es el estado de salud de Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, tras el accidente que sufrió

"Les cuento que acá arriba (en la oreja) me duele mucho, pero ya estoy un poquito desinflamada y tomando medicamentos. Me encuentro golpeada por todos lados, cortada, pero gracias a Dios no fue a mayores", indicó manifestando Merly Ome, la mamá de Yina Calderón.

"Me cogieron 11 puntos en la oreja, pero gracias a Dios no pasó a mayores porque me han dicho que ese hueco en el que me fui era para haberme partido una pierna o una mano. Me fui con mi sobrina, pero ya estoy mejorcita", agregó.

Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, no pudo asistir al cumpleaños de su hija tras el accidente

En medio de toda esta coyuntura, Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se encuentra cumpliendo años. No obstante, su mamá no pudo acompañarla, pero le envió un conmovedor mensaje.

"Quería contarles que hoy mi hija está de cumpleaños, no sé si ustedes lo saben, pero Yina es la mayor de todos. Hoy Dios me le ha dado un año más de vida y siempre le pido a él para que me la cuide, me la proteja y me la favorezca de todo mal y peligro. Estoy lejos de ella, no viajé a sus cumpleaños porque ella se iba por allá a hacer sus cosas, pero desde acá que sepa que la amo, que la quiero mucho y que las cuatro, junto a mis padres y mi nieto, son mi vida", expresó Merly Ome.