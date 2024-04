Mane Díaz se tatuó todo su cuerpo y las imágenes se hicieron virales

En los últimos meses ‘El Mane’ Díaz, papá del exitoso futbolista colombiano Luis Díaz, se ha llevado todas las miradas y elogios en redes sociales debido a la vida que está llevando en territorio europeo luego de la difícil situación que vivió al ser secuestrado por la guerrilla del ELN en La Guajira.

Luis Díaz decidió viajar junto a su papá y su mamá a Europa luego de la liberación del señor ‘Mane’ y desde entonces el padre de la figura de la Selección Colombia ha empezado a ganarse elogios en redes sociales al compartir algunos momentos que vive en el viejo continente.

‘Mane’ Díaz se ha dedicado a compartir con su hijo, su esposa y su nieta en Liverpool en los últimos meses, por lo que el padre del jugador colombiano ha sido visto en diferentes estadios de Europa acompañando a ‘Lucho’ y a la Selección Colombia.

Mane Díaz extraña a Colombia

El papá del futbolista guajiro habló hace un tiempo con Semana respecto a lo que más extraña de Colombia durante su estadía en Europa y aseguró que: “Extraño muchas cosas, la familia especialmente, la gente que me quiere, las calles, los amigos, mi escuela de fútbol y los niños que me hacen sentir bien y que me hacen feliz. Las comidas típicas, alguna cerveza con amigos, cantar, el cariño de mi pueblo, charlar con la gente en las esquinas, hablar del fútbol, de todos esos temas que me apasionan. Pero gracias a Dios estoy bien, rodeado de mi familia, disfrutando del talento de mi hijo y apoyándolo cada partido”.

Mane Díaz se tatuó su cuerpo y se hizo viral

Aparte de compartir imágenes con diferentes futbolistas reconocidos en sus redes, en las últimas horas el ‘Mane’ se hizo viral luego de que publicaran un video en el que se puede ver al padre de ‘Lucho’ con diferentes tatuajes en algunas zonas de su cuerpo.

En las imágenes difundidas por el tatuador se pueden observar diferentes nombres en los brazos, pecho y pierna del ‘Mane’, los cuales corresponden a Roma y Charlotte, los nombres de sus nietas. Rosaura y Jacob, los nombres de sus padres. Luis, Anny, Roller y Jesús, los de sus hijos; mientras que en la pierna izquierda el de su esposa Cilenis.