Manelyk no 'tuvo pelos en la lengua' y arremetió contra Yina Calderón por retirarse de la pelea: "estas robando"

El retiro de la creadora de contenido, Yina Calderón, en el más reciente evento de Stream Fighters, organizado por Westcol, ha generado todo un mar de reacciones en su contra.

Y es que la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri era el plato fuerte y el encuentro más esperado de la noche. Sin embargo, el enfrentamiento se convirtió en un bochorno cuando Calderón, tras apenas unos segundos de intercambio de golpes y visiblemente superada por la intensidad de Valdiri, abandonó el ring en el primer asalto. El público, que había asistido masivamente y pagado por ver el espectáculo, reaccionó con una sonora pitada y lanzamiento de objetos.

Cientos de reacciones se conocieron, sin embargo, una de las más virales fue la de Mane, exparticipante que tuvo paso por la Casa de los Famosos Colombia y quien también estuvo presente en el evento.

Manelyk arremetió contra Yina tras abandono en pelea de Stream Fighters

A través de sus redes sociales, la mexicana fue clara y contundente con su mensaje, enfocándose en la falta de compromiso y respeto hacia el público y la producción.

“Me parece de lo peor, me parece una falta de respeto, una falta de respeto hacia ella, una falta de respeto hacia su equipo, porque, o sea, no sé cuánto haya entrenado o no, lo poco, mucho, es una falta de respeto también para esas personas”, mencionó.

La crítica de González se suma al aluvión de comentarios negativos que recibió Yina Calderón, no solo por su rápida derrota sino, principalmente, por la percepción de una falta de seriedad al abandonar el combate estelar.

“Oye, si te estás robando, porque eso es robar, perdón, aquí, en China, donde sea, le estás robando a las personas, le estás robando al organizador que te pagó, porque no estás haciendo lo que tenías que hacer”, comentó.

“Es una falta de respeto para sus fans y es una falta de respeto para todas las personas que estábamos ahí. O sea, güey, era la pelea estelar. Se lo pasó por el culo, por el Arco del Triunfo. O sea, dijo: ‘Me vale verga’, o sea, me vale verga. Mmm. Qué desagradable, qué poca madre, qué falta de ética, de valores, de principios”, cerró diciendo en el video.