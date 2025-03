Marc Anthony fue atacado con 'botellazo' en concierto del Carnaval de Barranquilla: video

En pleno Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia, y la cual se celebra entre el 1 y 4 de marzo, se vio empañado por un incidente que ha generado controversia y rechazo.

Y es que el reconocido cantante Marc Anthony, figura estelar del Metroconcierto, fue blanco de una agresión cuando un objeto contundente, al parecer una botella, fue lanzado desde el público hacia el escenario.

El hecho ocurrió en medio de la presentación del artista, quien se encontraba interpretando sus éxitos ante una multitud entusiasta.

La agresión provocó la interrupción del espectáculo y la visible molestia de Marc Anthony, quien no dudó en expresar su descontento ante lo sucedido.

Marc Anthony fue atacado en Metroconcierto de Barranquilla

Tras el polémico hecho, el cantante de salsa detuvo su presentación para confrontar al presunto agresor.

"El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quien fue (...) No, no, no... Aquí no, no acepto esto. Yo amo a Colombia y siempre me han respetado, pero si me tiran algo, pal carajo", expresó.

RELACIONADO El consejo de Tatiana Angulo Fernández para las aspirantes a ser reinas del Carnaval de Barranquilla

El enojo del artista fue evidente, tanto así que exigió que se identificara la persona que habría lanzado la botella desde el gramado.

"El que me agredió, que tenga los cojones de decir quién fue", completó.