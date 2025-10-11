CANAL RCN
Tendencias

"Estará en peligro": vidente hizo preocupante predicción sobre Marcela Reyes y la DJ reaccionó

Marcela Reyes reconoció que vio la predicción y que tomó decisiones claves. ¿Cuáles fueron?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
11:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace algún tiempo, tras lo ocurrido con B-King en México, Alexandra Vidente Mundial, que tiene más de 960.000 seguidores en TikTok, hizo un análisis sobre Marcela Reyes y emitió una preocupante predicción.

De acuerdo con la vidente, la reconocida DJ colombiana estaría en situación de peligro y tendría que protegerse.

Marcela Reyes reaccionó a las capturas en México por el caso de B-King: "Que se siga haciendo justicia"
RELACIONADO

Marcela Reyes reaccionó a las capturas en México por el caso de B-King: "Que se siga haciendo justicia"

Además, en las últimas horas, los seguidores de Marcela Reyes le hablaron de esa predicción y ella reaccionó. ¿Cómo se tomó lo dicho por Alexandra Vidente Mundial? Descubra los detalles en Noticias RCN.

Esta fue la preocupante predicción que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Marcela Reyes

La astróloga, que ha alcanzado un reconocimiento considerable en redes sociales, indicó que tuvo un par de visiones y que su intención era revelarlas para que Marcela Reyes pudiera tomar las precauciones correspondientes.

"Ella estará en situación de peligro en cuanto a su vida. Yo voy a predecir y que quede aquí grabado, un derramamiento en un lugar específico y en horas de la tarde", comenzó diciendo Alexandra Vidente Mundial.

"Yo veo un acontecimiento y ella tiene que cuidarse y resguardarse. Marcela Reyes podría dejar de estar en el plano terrenal", complementó la astróloga.

¿Cuál fue la reacción de Marcela Reyes tras la preocupante predicción de Alexandra Vidente Mundial?

En un video, Marcela Reyes confesó que ha visto esa predicción varias veces y que ha llegado a sentir pánico.

El fuerte mensaje que Marcela Reyes le hizo a Yailin si visitaba Colombia
RELACIONADO

El fuerte mensaje que Marcela Reyes le hizo a Yailin si visitaba Colombia

"Ustedes me han preguntado demasiado por esa predicción y hoy les confieso que me dio muchísimo pánico. Yo amo a Dios y para mí es el que tiene la última palabra, pero también soy consciente de que hay muchas personas aquí en la tierra que tienen dones especiales y yo las respeto mucho", señaló Marcela Reyes.

"Cuando vi esto duré noches enteras sin dormir, pensando muchas cosas y entré en pánico. Inmediatamente, empecé a blindar las puertas de la casa, de mi habitación y organicé el sistema de seguridad. La verdad es que sí tomé medidas", concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Paola Jara y Jessi Uribe tomaron una decisión trascendental con su bebé: ¿cuál fue?

Amazon

Amazon lanza casa prefabricada por menos de 40 millones de pesos: así luce

La casa de los famosos

Abiertas las votaciones del cuarto grupo de La Casa de los Famosos Colombia 2026: conoce a las aspirantes y cómo votar

Otras Noticias

Bogotá

Confirman muerte cerebral de una de las menores atropelladas por taxista ebrio en Bogotá: esto se sabe

Los médicos dieron 72 horas para decidir qué hacer, mientras otro niño, su hermano, permanece en estado crítico.

Selección Colombia

Colombia derrotó a Corea del Norte y avanzó en el Mundial sub-17: vea los goles y resumen

La selección Colombia encarará los dieciseisavos del Mundial sub-17 el próximo viernes 14 de noviembre.

Inteligencia Artificial

Curso gratuito enseñará a colombianos a automatizar tareas con el poder de la IA: tome nota

Accidente aéreo

Empresas de paquetería dejaran de utilizar modelo de avión que sufrió aparatoso accidente en los Estados Unidos

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber