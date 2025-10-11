"Estará en peligro": vidente hizo preocupante predicción sobre Marcela Reyes y la DJ reaccionó

Hace algún tiempo, tras lo ocurrido con B-King en México, Alexandra Vidente Mundial, que tiene más de 960.000 seguidores en TikTok, hizo un análisis sobre Marcela Reyes y emitió una preocupante predicción.

De acuerdo con la vidente, la reconocida DJ colombiana estaría en situación de peligro y tendría que protegerse.

Además, en las últimas horas, los seguidores de Marcela Reyes le hablaron de esa predicción y ella reaccionó. ¿Cómo se tomó lo dicho por Alexandra Vidente Mundial? Descubra los detalles en Noticias RCN.

Esta fue la preocupante predicción que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Marcela Reyes

La astróloga, que ha alcanzado un reconocimiento considerable en redes sociales, indicó que tuvo un par de visiones y que su intención era revelarlas para que Marcela Reyes pudiera tomar las precauciones correspondientes.

"Ella estará en situación de peligro en cuanto a su vida. Yo voy a predecir y que quede aquí grabado, un derramamiento en un lugar específico y en horas de la tarde", comenzó diciendo Alexandra Vidente Mundial.

"Yo veo un acontecimiento y ella tiene que cuidarse y resguardarse. Marcela Reyes podría dejar de estar en el plano terrenal", complementó la astróloga.

¿Cuál fue la reacción de Marcela Reyes tras la preocupante predicción de Alexandra Vidente Mundial?

En un video, Marcela Reyes confesó que ha visto esa predicción varias veces y que ha llegado a sentir pánico.

"Ustedes me han preguntado demasiado por esa predicción y hoy les confieso que me dio muchísimo pánico. Yo amo a Dios y para mí es el que tiene la última palabra, pero también soy consciente de que hay muchas personas aquí en la tierra que tienen dones especiales y yo las respeto mucho", señaló Marcela Reyes.

"Cuando vi esto duré noches enteras sin dormir, pensando muchas cosas y entré en pánico. Inmediatamente, empecé a blindar las puertas de la casa, de mi habitación y organicé el sistema de seguridad. La verdad es que sí tomé medidas", concluyó.