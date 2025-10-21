CANAL RCN
El fuerte mensaje que Marcela Reyes le hizo a Yailin si visitaba Colombia

Marcela Reyes lanzó varias advertencias a Yailin si visita a Colombia. El video se difundió y ha generado varias reacciones.

Marcela Reyes, Yailin
Foto Instagram: @marcelareyes - @yailinlamasviral

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
09:45 a. m.
A través de redes sociales, se ha viralizado la advertencia de Marcela Reyes luego de que Yailin visitará Colombia.

¿Por qué Yailin visitó Colombia?

Todo comenzó porque el 18 de octubre se llevó a cabo el evento de lucha de Stream Fighters. Un evento que se convirtió en tendencia nacional y fue uno de los shows más comentados. Allí estuvieron varias celebridades destacadas del mundo del entretenimiento como Manelyk González, Karina García, Andrea Valdiri, Yina Calderón y demás.

Entre ellas se destacó Yailin, quien acompañó a Karina durante su salida del ring e interpretó su popular canción “Bing Bong”, generando gran euforia entre los asistentes.

Tras la presentación en el evento, varias de las participantes asistieron al ‘after party’ para celebrar, y en medio de la fiesta. Después de varias horas, Yailin expresó el cariño y la admiración que siente por Colombia.

 

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre Yailin?

A través de sus redes sociales, Marcela Reyes compartió un video dirigido a sus seguidores en el que criticaba a Anuel AA por haberse involucrado con la artista dominicana Yailin, poco después de su relación con Karol G.

"Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que solo tiene talento para menear el cul* y sacar la lengua", comentó Yailin.

No obstante, es importante aclarar que este video fue grabado hace varios años, en medio de la polémica entre Anuel, Karol G y Yailin, y recientemente volvió a circular en redes sociales.

En el mismo clip, Reyes también le lanzó un consejo a Yailin, sugiriéndole que evitara viajar a Colombia, ya que, según sus palabras, “no sería bien recibida” por el público del país.

"Mensaje directo y contundente para Yailin, mami, si usted me está viendo yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia, porque donde la vean acá, mami, la linch*n", añadió.

Tras la viralización del clip, Marcela Reyes se disculpó públicamente, afirmando que sus declaraciones habían sido en tono irónico y que no tenía ninguna intención de ofender a la cantante dominicana.

