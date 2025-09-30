Marcela Reyes se quebró al hablar de la muerte de B-King: "Me arrepiento"

Marcela Reyes, expareja del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, rompió el silencio para hablar sobre lo sucedido en México, donde el artista santandereano, junto al DJ Jorge Luis Herrera, fueron hallados sin vida el pasado 17 de septiembre.

En diálogo con el programa 'Siéntese Quien Pueda' de Univisión, la DJ y empresaria habló sobre esta trágica noticia, sobre las presuntas amenazas que el cantante mencionó en el pasado y sobre el curso de las investigaciones para determinar lo que realmente pasó con su expareja.

Marcela Reyes se quebró en vivo hablando de B-King

Marcela aprovechó para hablar sobre la situación, pues desde que se conoció la noticia, ha sido víctima de señalamientos que la vinculan con la presunta responsabilidad del crimen, razón por la cual anunció que iniciaría acciones legales contra quienes han insinuado algo similar.

Revivió una polémica trasmisión en vivo en donde hizo una serie de señalamientos contra B-King, a lo que aseguró con la voz entrecortada que se arrepiente por no haber mantenido las cosas en privado. "Me arrepiento de dejarme ganar del impulso, de mis reacciones, reconozco que jamás debí exponer esas cosas tan personales".

Que la gente de México y Colombia sepan que yo estoy a disposición para lo que me requieran, que tengo mis teléfonos a disposición a disposición, porque soy la más interesada en que se sepa la verdad.

Por otro lado, en diálogo con W Radio, le consultaron sobre su reacción, a lo que no pudo aguantar y rompió en llanto. "La verdad, demasiado difícil desde el primer momento, yo me le puse a disposición a su mamá. Ha sido muy duro..." comentó con la voz entrecortada y durante varios segundos dejó de atender la llamada.

Marcela Reyes aclaró las supuestas amenazas contra B-King

En su momento, Bayron Sánchez publicó un video y un comunicado en donde señaló directamente a Marcela Reyes en caso de que le llegase a pasar algo. "Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es responsabilidad de Marcela Reyes".

Ante esto, la DJ reveló que al día siguiente de hacer estos señalamientos, Bayron la buscó y le envió un extenso mensaje en donde le pedía disculpas por lo sucedido. Ambos se disculparon, pero eso fue algo que nunca se supo.