CANAL RCN
Tendencias

Marcela Reyes se quebró al hablar de la muerte de B-King: "Me arrepiento"

La DJ y exesposa de Bayron Sánchez, cantante colombiano asesinado en México, habló sobre su relación y lloró en medio de una entrevista.

Marcela Reyes B-King
FOTO: Instagram | Captura de pantalla - Univisión

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Marcela Reyes, expareja del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, rompió el silencio para hablar sobre lo sucedido en México, donde el artista santandereano, junto al DJ Jorge Luis Herrera, fueron hallados sin vida el pasado 17 de septiembre.

Hermana de B-King no se guardó nada y habló sobre Marcela Reyes: esto dijo
RELACIONADO

Hermana de B-King no se guardó nada y habló sobre Marcela Reyes: esto dijo

En diálogo con el programa 'Siéntese Quien Pueda' de Univisión, la DJ y empresaria habló sobre esta trágica noticia, sobre las presuntas amenazas que el cantante mencionó en el pasado y sobre el curso de las investigaciones para determinar lo que realmente pasó con su expareja.

Marcela Reyes se quebró en vivo hablando de B-King

Marcela aprovechó para hablar sobre la situación, pues desde que se conoció la noticia, ha sido víctima de señalamientos que la vinculan con la presunta responsabilidad del crimen, razón por la cual anunció que iniciaría acciones legales contra quienes han insinuado algo similar.

Revivió una polémica trasmisión en vivo en donde hizo una serie de señalamientos contra B-King, a lo que aseguró con la voz entrecortada que se arrepiente por no haber mantenido las cosas en privado. "Me arrepiento de dejarme ganar del impulso, de mis reacciones, reconozco que jamás debí exponer esas cosas tan personales".

Que la gente de México y Colombia sepan que yo estoy a disposición para lo que me requieran, que tengo mis teléfonos a disposición a disposición, porque soy la más interesada en que se sepa la verdad.

Por otro lado, en diálogo con W Radio, le consultaron sobre su reacción, a lo que no pudo aguantar y rompió en llanto. "La verdad, demasiado difícil desde el primer momento, yo me le puse a disposición a su mamá. Ha sido muy duro..." comentó con la voz entrecortada y durante varios segundos dejó de atender la llamada.

Marcela Reyes aclaró las supuestas amenazas contra B-King

Marcela Reyes reveló un conmovedor audio tras la muerte de B-King: estos son los detalles
RELACIONADO

Marcela Reyes reveló un conmovedor audio tras la muerte de B-King: estos son los detalles

En su momento, Bayron Sánchez publicó un video y un comunicado en donde señaló directamente a Marcela Reyes en caso de que le llegase a pasar algo. "Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es responsabilidad de Marcela Reyes".

Ante esto, la DJ reveló que al día siguiente de hacer estos señalamientos, Bayron la buscó y le envió un extenso mensaje en donde le pedía disculpas por lo sucedido. Ambos se disculparon, pero eso fue algo que nunca se supo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

Las mejores rutas para los aficionados al senderismo: conozca aquí las tres más extremas

La casa de los famosos

Yina Calderón predijo la ruptura entre Karina García y Altafulla antes de confirmarse

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Otras Noticias

Antioquia

Niños desplazados en Antioquia pudieron continuar con sus estudios: profesores llegaron al mismo albergue

128 campesinos han tenido que dejar sus tierras en los últimos cinco días por los continuos enfrentamientos entre grupos criminales y campos minados.

Donald Trump

Ultimátum del presidente Donald Trump a Hamás para responder al plan de paz en Gaza

El mandatario presentó una propuesta de 20 puntos con la que busca ponerle punto final al conflicto en Gaza.

Millonarios

Ídolo de Millonarios volvería para el 2026: revelaron detalles

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá