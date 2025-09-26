Salen a la luz imágenes de las honras fúnebres de B-King tras el suceso en México

Esta semana, la noticia del fallecimiento de B-King y Regio Clown dejó consternados a nivel nacional e internacional. Ambos artistas fueron hallados sin vida en una calle de Ciudad de México.

¿Qué se sabe sobre las honras fúnebres de B-King?

Bayron Sánchez, más conocido como B-King, continúa generando conmoción. Recientemente, la hermana del cantante, llamada Stefania, compartió una emotiva imagen que correspondería a sus honras fúnebres para rendir homenaje al artista.

En la imagen, se observa un pequeño altar con una fotografía del artista acompañado de una veladora blanca y un ramo de rosas blancas. De igual manera, la hermana compartió un video del artista donde se preparaba para su primer show en México.

Qué papas*to mi hermano. Te amo por siempre, vida eterna, expresó la hermana a través de sus redes sociales.

Por el momento, las autoridades han realizado las investigaciones correspondientes para conocer más hallazgos sobre el cuerpo de los artistas.

Esta fue la última publicación de Angie Miller, pareja de B-King

En las últimas horas, se confirmó la desaparición de Angie Miller, pareja de B-King, en México. Aunque sus familiares aún no se han pronunciado oficialmente, la noticia ha generado gran preocupación en redes sociales, ya que la mujer estuvo compartiendo con B-King y Regio Clown antes de que ambos fueran hallados sin vida.

Las autoridades difundieron un documento con especificaciones sobre sus características físicas, con el objetivo de brindar más información a la ciudadanía y facilitar su ubicación.

Antes de conocer este suceso, la mujer compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram para despedir al artista B-King.