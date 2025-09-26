CANAL RCN
Colombia

Salen a la luz imágenes de las honras fúnebres de B-King tras el suceso en México

A través de redes sociales se difundieron imágenes que corresponderían a las honras fúnebres de B-King.

B-King mensaje a su mamá en medio de una oración
Foto: IG B-King

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Esta semana, la noticia del fallecimiento de B-King y Regio Clown dejó consternados a nivel nacional e internacional. Ambos artistas fueron hallados sin vida en una calle de Ciudad de México.

Los últimos mensajes de Angie Miller, pareja de B-King antes de su desaparición
RELACIONADO

Los últimos mensajes de Angie Miller, pareja de B-King antes de su desaparición

¿Qué se sabe sobre las honras fúnebres de B-King?

Bayron Sánchez, más conocido como B-King, continúa generando conmoción. Recientemente, la hermana del cantante, llamada Stefania, compartió una emotiva imagen que correspondería a sus honras fúnebres para rendir homenaje al artista.

En la imagen, se observa un pequeño altar con una fotografía del artista acompañado de una veladora blanca y un ramo de rosas blancas. De igual manera, la hermana compartió un video del artista donde se preparaba para su primer show en México.

Qué papas*to mi hermano. Te amo por siempre, vida eterna, expresó la hermana a través de sus redes sociales.

Por el momento, las autoridades han realizado las investigaciones correspondientes para conocer más hallazgos sobre el cuerpo de los artistas.

 

Ella es Angie Miller, pareja de B-King: está desaparecida en México
RELACIONADO

Ella es Angie Miller, pareja de B-King: está desaparecida en México

Esta fue la última publicación de Angie Miller, pareja de B-King

En las últimas horas, se confirmó la desaparición de Angie Miller, pareja de B-King, en México. Aunque sus familiares aún no se han pronunciado oficialmente, la noticia ha generado gran preocupación en redes sociales, ya que la mujer estuvo compartiendo con B-King y Regio Clown antes de que ambos fueran hallados sin vida.

Las autoridades difundieron un documento con especificaciones sobre sus características físicas, con el objetivo de brindar más información a la ciudadanía y facilitar su ubicación.

Antes de conocer este suceso, la mujer compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram para despedir al artista B-King.

No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor. Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron, expresó Angie a través de sus redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Impactante: agente de tránsito se tiró a un caño en Antioquia para evitar que un motociclista lo apuñale

Inseguridad en Bogotá

Varias motocicletas robadas fueron recuperadas en Bogotá gracias al GPS de una de las víctimas

Bogotá

Primera captura en Bogotá por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel

Otras Noticias

Tecnología

¿Cuál es el porcentaje ideal para detener la carga del celular y proteger la batería?

Los especialistas han recomendado límites especiales para proteger la batería de los teléfonos móviles.

Dólar

Dólar en Colombia hoy 26 de septiembre cayó frente a la TRM del 26 de septiembre

El dólar en Colombia abrió hoy, 26 de septiembre de 2025, a la baja en $3.891 frente a la TRM de $3.898. Conozca mínimos, máximos.

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 7 del Clásico RCN 2025, hoy viernes 26 de septiembre: sígala en directo

Venezuela

Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU

EPS

Se agrava la crisis de la Nueva EPS: Hospital San José dejará de atender a sus afiliados