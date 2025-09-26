Los últimos mensajes de Angie Miller, pareja de B-King antes de su desaparición

El misterio que envuelve el asesinato de B-King y la desaparición de su pareja, la modelo y actriz Angie Miller ha aumentado tras revelarse la naturaleza de sus publicaciones recientes en redes sociales.

Estos últimos mensajes de Angie Miller revelaron un cuadro de profunda angustia y desesperación, ofreciendo una ventana a su estado emocional justo antes de que se perdiera su propio rastro en México.

Angie Miller estuvo con B-King en su viaje en México

Angie Miller, joven modelo y actriz de origen venezolano, no solo había compartido un vínculo sentimental con B-King en los meses previos, sino que también fue parte del viaje a México que, trágicamente, se convirtió en el destino final del artista.

Su presencia en el círculo íntimo del artista otorga a sus palabras un peso adicional en la investigación.

Mientras B-King aún estaba desaparecido, Miller utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje cargado de esperanza y súplica:

"Que tu música te traiga salvo a casa. Que tu música te traiga con bien", posteó el sábado 20 de septiembre. Este grito desesperado en medio de la incertidumbre culminó horas después con la peor de las noticias.

Las últimas publicaciones de Angie Miller en el caso de B-King

Una vez confirmado el hallazgo sin vida del artista, la actriz volcó su dolor en sus redes: Sus últimos mensajes de Angie Miller antes de su propia ausencia reflejaron un quiebre emocional palpable.

No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor, escribió.

Además de ello, la actriz y modelo escribió:

Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron.

Estos últimos mensajes de Angie Miller han pasado de ser un lamento por un ser querido a una inquietante pieza de evidencia en el caso que ahora busca su paradero.

Por el momento, la Fiscalía General de Justicia de México continúa la investigación sobre el asesinato de B-King, Regio Clown y ahora la desaparición de Angie Miller.