CANAL RCN
Internacional Video

Los últimos mensajes de Angie Miller, pareja de B-King antes de su desaparición

Los últimos mensajes de Angie Miller revelaron su dolor por B-King horas antes de su propia desaparición.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El misterio que envuelve el asesinato de B-King y la desaparición de su pareja, la modelo y actriz Angie Miller ha aumentado tras revelarse la naturaleza de sus publicaciones recientes en redes sociales.

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King
RELACIONADO

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King

Estos últimos mensajes de Angie Miller revelaron un cuadro de profunda angustia y desesperación, ofreciendo una ventana a su estado emocional justo antes de que se perdiera su propio rastro en México.

Angie Miller estuvo con B-King en su viaje en México

Angie Miller, joven modelo y actriz de origen venezolano, no solo había compartido un vínculo sentimental con B-King en los meses previos, sino que también fue parte del viaje a México que, trágicamente, se convirtió en el destino final del artista.

Su presencia en el círculo íntimo del artista otorga a sus palabras un peso adicional en la investigación.

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos
RELACIONADO

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos

Mientras B-King aún estaba desaparecido, Miller utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje cargado de esperanza y súplica:

"Que tu música te traiga salvo a casa. Que tu música te traiga con bien", posteó el sábado 20 de septiembre. Este grito desesperado en medio de la incertidumbre culminó horas después con la peor de las noticias.

Las últimas publicaciones de Angie Miller en el caso de B-King

Una vez confirmado el hallazgo sin vida del artista, la actriz volcó su dolor en sus redes: Sus últimos mensajes de Angie Miller antes de su propia ausencia reflejaron un quiebre emocional palpable.

No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor, escribió.

Además de ello, la actriz y modelo escribió:

Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron.

Estos últimos mensajes de Angie Miller han pasado de ser un lamento por un ser querido a una inquietante pieza de evidencia en el caso que ahora busca su paradero.

B-King le envió un mensaje a su mamá en medio de una oración
RELACIONADO

B-King le envió un mensaje a su mamá en medio de una oración

Por el momento, la Fiscalía General de Justicia de México continúa la investigación sobre el asesinato de B-King, Regio Clown y ahora la desaparición de Angie Miller.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU

Accidente aéreo

Falleció director del documental sobre la tragedia de Chapecoense en accidente aéreo

Israel

Netanyahu se alista para intervenir en la ONU tras advertencia de Trump sobre Cisjordania

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Así será el regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity: ya hay fecha

Se confirmó la fecha exacta del regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity Colombia.

Bucaramanga

Eduard Sánchez es el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga tras nulidad en la elección de Jaime Beltrán

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, es el nuevo alcalde encargado.

EPS

Se agrava la crisis de la Nueva EPS: Hospital San José dejará de atender a sus afiliados

Copa Libertadores

¡Todo definido! Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Turismo

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón