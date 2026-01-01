Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó que vive con VIH: "Hoy rompo este silencio"

El reconocido actor Eduardo Casanova, recordado por su paso por MasterChef Celebrity, decidió usar sus redes sociales para compartir con sus seguidores una noticia íntima y trascendental: vive con VIH. La confesión, hecha de manera pública y consciente, generó una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento.

RELACIONADO Exparticipante de MasterChef dio sorpresivo anuncio y será papá

Eduardo Casanova, actor, director y guionista de 34 años, quien alcanzó gran popularidad desde joven por su papel de Fidel en la serie Aída decidió romper silencio. A través de un video publicado en Instagram, el artista explicó que su testimonio forma parte de un proyecto audiovisual que prepara para 2026, una pieza en la que aborda su historia personal y la necesidad de hablar del VIH sin miedo ni silencios impuestos.

¿Quién es el actor que reveló que vive con VIH?

Casanova no solo es una figura reconocida de la televisión española, sino también un creador con una marcada línea artística y social. En su mensaje, dejó claro que su decisión no fue improvisada.

Según explicó, hablar públicamente sobre su diagnóstico es un acto de responsabilidad y empatía con miles de personas que viven la misma situación, muchas de ellas en silencio por temor al rechazo.

El actor señaló que el estigma sigue siendo una de las cargas más pesadas para quienes viven con VIH y que, pese a los avances médicos, el miedo social continúa vigente. Su publicación estuvo acompañada de un texto reflexivo en el que defendió la dignidad como un derecho fundamental y cuestionó la discriminación que aún persiste.

Eduardo Casanova reveló que tiene VIH

La reacción no tardó en llegar. Miles de seguidores expresaron mensajes de apoyo, respeto y admiración por la valentía del actor. A estas muestras de solidaridad se sumaron figuras reconocidas del cine y la televisión, quienes resaltaron la importancia de su voz en un tema que sigue siendo tratado con prejuicios.

RELACIONADO Violeta Bergonzi compartió sus proyectos tras ganar MasterChef Celebrity 2025

Además de su faceta como actor, Eduardo Casanova ha consolidado una carrera como director con películas como Pieles y La Piedad, producciones que exploran temas sociales desde una mirada cruda y artística. Su participación en MasterChef Celebrity España en 2023 amplió su visibilidad ante nuevas audiencias.