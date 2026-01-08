“Por favor, que se la lleven”: la contundente pulla de Marilyn Patiño hacia Mariana Zapata

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 están a punto de completar el cupo para la tercera temporada por lo que miles de internautas han manifestado su asombro ante el grupo de celebridades que, hasta el momento, han sido confirmados por el ‘Jefe’.

No obstante, algunas rencillas ya han empezado a salir a la luz ya que, en el más reciente conversatorio con seis de los participantes, la actriz Marilyn Patiño decidió romper el silencio y revelar las contundentes razones por las que piensa nominar de primeras a su compañera Mariana Zapata.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre Mariana Zapata?

Los participantes confirmados al exitoso reality ya han tenido la oportunidad de encontrarse y compartir pequeños espacios en donde han revelado detalles inéditos sobre sus respectivas personalidades.

Por esto, el más reciente conversatorio, dirigido por la presentadora Luz Ángela Tobón, contó con la participación de Sofía Jaramillo, Maiker Smith, Lorena Altamirano, Juanse Laverde, Marilyn Patiño y Juanda Caribe.

La conversación inició y los seis famosos revelaron detalles sobre los proyectos que detuvieron por ingresar al juego, sus expectativas en la competencia y lo que esperan de sus familiares al salir del programa. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos del espacio correspondió a las contundentes revelaciones sobre las posibles elecciones de cara a la primera nominación.

Ante dicho cuestionamiento, Marilyn Patiño decidió romper el silencio al despacharse en contra de Mariana Zapata, una de las famosas confirmadas recientemente, pues manifestó que no se encuentra de acuerdo con los presuntos objetivos que la antioqueña tendría al ingresar al programa.

“Yo creo que nominaría a esta pelada… Mariana Zapata. Por qué no se la llevan para Dubaí de una vez. Ella quiere hombre proveedor o me imagino que quiere hombres proveedores… es una convocatoria a los hombres proveedores, que por favor se la lleven de primeras”, manifestó.

Sofía Jaramillo opina sobre Nicolás Arrieta

Por otro lado, la famosa modelo también tuvo la oportunidad de hablar y revelar el nombre del jugador que podría nominar de primeras. Ante dicha pregunta, Jaramillo manifestó que votaría por Nicolás Arrieta, pues considera que es “un hombre violento”.

“Por tema de energías, no conecto con el contenido de él y no estoy de acuerdo con su manera de expresarse hacia cierto tipo de personas… Nicolás Arrieta. Me parece que es un hombre violento y no me gusta eso… su forma de ver la vida”, finalizó.