Más de 100 mil personas firman una petición para reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl

La elección del artista puertorriqueño Bad Bunny para actuar en el Super Bowl ha desatado una oleada de comentarios negativos en redes sociales.

Detalles de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Benito Antonio Martínez, conocido mundialmente como Bad Bunny, fue seleccionado por la NFL para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Cabe recordar que los artistas elegidos para este evento suelen ser aquellos con mayor impacto y popularidad en el momento. Sin embargo, la decisión ha generado polémica debido a la postura del puertorriqueño frente a las políticas migratorias de Donald Trump, lo que ha dividido opiniones en el público estadounidense.

Así fue la campaña para “sacar” a Bad Bunny del Super Bowl

En la plataforma Change.org se lanzó una campaña que ya ha superado las 100.000 firmas, con el objetivo de que la NFL reemplace al artista en el espectáculo. La iniciativa fue creada por un usuario identificado como Kar Shell, residente en el estado de Texas, quien argumenta que las presentaciones y el estilo de Bad Bunny “no representan los valores familiares que deberían reflejarse en el evento deportivo más importante de Estados Unidos”.

El tema ha cobrado tanta relevancia que incluso figuras políticas, como el propio Donald Trump, se han pronunciado al respecto, señalando que “nunca había escuchado” al cantante.

Por su parte, los organizadores de la campaña han propuesto como alternativa al artista George Strait, una leyenda de la música country y figura icónica de la industria estadounidense.