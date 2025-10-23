¿Bad Bunny cambiará las fechas del concierto en Medellín? Esto sucederá con su gira

Luego de que Bad Bunny fuera elegido como el artista encargado en el Super Bowl, el equipo del cantante anunció cambio de fechas en sus próximos conciertos.

Bad Bunny cambia las fechas de su concierto en Perú y Chile

En redes sociales, Ticketmaster en Perú anunció cambios en las fechas del concierto de Bad Bunny, debido a su show que hará en Estados Unidos. La presentación, que estaba para el 30 y 31 de enero, pasaron para el 16 y 17 del mismo mes.

“Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Súper Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogamar, es así que los shows en Lima cambian a los días 16 y 17 de enero en el estadio Nacional”, afirmó un anuncio.

Por otro lado, según informó la productora Bizarro Live Entertainment de Chile, los conciertos serán programados para el 9,10 y 11 de enero de 2026.

“Este no es solo un logro extraordinario en su carrera, sino también un momento histórico para la música latina", comentó el comunicado oficial.

¿Bad Bunny cambiará las fechas de su concierto en Colombia?

Por ahora, en Colombia se mantienen las fechas programadas y cientos de fanáticos se preparan para disfrutar y cantar a todo pulmón las canciones del álbum Debí tirar más fotos. El concierto en Medellín está previsto para los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

Se espera que sean tres noches históricas en la capital antioqueña.No obstante, no se descarta que Bad Bunny anuncie nuevas fechas en el país, siendo Bogotá una de las ciudades que suena con fuerza como posible parada en su tour.