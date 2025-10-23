CANAL RCN
Tendencias

¿Bad Bunny cambiará las fechas del concierto en Medellín? Esto sucederá con su gira

Tras ser elegido como artista invitado en el 'Super Bowl', se vio obligado a adelantar algunas de sus presentaciones.

Benito Antonio Martínez, Bad Bunny
Benito Antonio Martínez, Bad Bunny / Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que Bad Bunny fuera elegido como el artista encargado en el Super Bowl, el equipo del cantante anunció cambio de fechas en sus próximos conciertos.

Bad Bunny responde con humor a las críticas por su presentación en el Super Bowl
RELACIONADO

Bad Bunny responde con humor a las críticas por su presentación en el Super Bowl

Bad Bunny cambia las fechas de su concierto en Perú y Chile

En redes sociales, Ticketmaster en Perú anunció cambios en las fechas del concierto de Bad Bunny, debido a su show que hará en Estados Unidos. La presentación, que estaba para el 30 y 31 de enero, pasaron para el 16 y 17 del mismo mes.

“Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Súper Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogamar, es así que los shows en Lima cambian a los días 16 y 17 de enero en el estadio Nacional”, afirmó un anuncio.

Por otro lado, según informó la productora Bizarro Live Entertainment de Chile, los conciertos serán programados para el 9,10 y 11 de enero de 2026.

“Este no es solo un logro extraordinario en su carrera, sino también un momento histórico para la música latina", comentó el comunicado oficial.

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
RELACIONADO

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

¿Bad Bunny cambiará las fechas de su concierto en Colombia?

Por ahora, en Colombia se mantienen las fechas programadas y cientos de fanáticos se preparan para disfrutar y cantar a todo pulmón las canciones del álbum Debí tirar más fotos. El concierto en Medellín está previsto para los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

Se espera que sean tres noches históricas en la capital antioqueña.No obstante, no se descarta que Bad Bunny anuncie nuevas fechas en el país, siendo Bogotá una de las ciudades que suena con fuerza como posible parada en su tour.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Silvestre Dangond dará concierto gratis: fecha, lugar y más detalles del show

Viral

Serpiente atacó a un domador y murió ante el público: la tragedia quedó grabada

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Otras Noticias

Boyacá

¿Falta de personal influyó en la fuga de ‘El Diablo’ de la cárcel de Cómbita?

‘El Diablo’ no ha cumplido ni el 10% de la condena que le impusieron por el asesinato de una policía.

Lionel Messi

¿Messi vuelve al fútbol argentino? Este será su nuevo club a partir de 2026

Lionel Messi sorprende con su nuevo equipo en Argentina: Leones de Rosario F.C., fundado por su familia, debutará en la Primera C en 2026.

Francia

¿Tiempo de sobra? Video de cómo se fugaron ladrones que robaron el museo de Louvre

Finanzas personales

Bre-B no se salva: MinHacienda busca aplicar retención del 1,5 % a las transferencias electrónicas

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud