¡Increíble! IA predijo quién sería eliminado y no alcanzaría el Top 7 de MasterChef Celebrity

Tres participantes se encuentran en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia y como siempre, la inteligencia artificial reveló quién quedaría por fuera de la competencia.

RELACIONADO Ella logró entrar al Top 7 y se salvó de la eliminación en MasterChef Celebrity

¿Cuáles son las participantes que se encuentran en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales son las participantes que se encuentran en la cuerda floja. Hay que recordar que Raúl Ocampo se encuentra incapacitado, por lo que llegaría a reto de eliminación.

La última persona en salvarse fue Michelle Rouillard, quien destacó con su preparación y una vez más, aseguró su puesto en la cocina más importante de Colombia.

IA revela eliminado de MasterChef Celebrity

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial cuál es el participante que abandona la competencia y esto respondió:

Según un análisis hipotético basado en el rendimiento reciente de los concursantes, la IA podría predecir que Patricia Grisales sería la participante eliminada.

Esto se debería a que, en los últimos retos, ha mostrado cierta inseguridad en la cocina y dificultades para manejar la presión. Aunque ha demostrado creatividad, en varias ocasiones los jurados le han señalado errores técnicos y fallas en la cocción, mientras que Violeta, Carolina y Raúl han tenido mejores desempeños y comentarios más positivos por parte de los jurados.

Por el momento, se desconoce el participante que abandona la competencia, pero lo que es seguro, es que Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Pichingo tienen asegurado su Top 7 en MasterChef Celebrity Colombia.