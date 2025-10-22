CANAL RCN
¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

octubre 22 de 2025
09:49 p. m.
En la noche de este 22 de octubre, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, la cocina más importante y famosa del país.

Los participantes que tuvieron que enfrentar el reto fueron Valentina Taguado, 'Pichingo', Raúl Ocampo, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos.

Mientras tanto, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Carolina Sabina, Patricia Grisales y Ricardo Vesga estuvieron observando muy atentos desde el balcón.

Así fue el más reciente reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

En esta ocasión, debido a que MasterChef Celebrity Colombia 2025 ya está entrando a su recta final, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso les informaron a los participantes que tenían que tener lista su preparación en 45 minutos.

Además, les explicaron que el reto consistía en que debían ingeniarse un plato de alta cocina utilizando ocho tapas del pan tajado Bimbo.

De igual manera, los chefs y Claudia Bahamón, la icónica presentadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, comunicaron que la despensa iba a estar abierta a lo largo de todo el reto.

En consecuencia, cada uno de los participantes se ingeniaron platos a la altura del top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025, pero los jurados tuvieron que tomar una decisión y comunicar el nuevo eliminado.

Este fue el nuevo participante eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Luego de que Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso terminaron de degustar todos los platos en el atril, se reunieron y determinaron que Luis Fernando Hoyos debía ser el nuevo participante eliminado.

La razón es que, aunque el sándwich que preparó estuvo delicioso, estuvo empañado por una salsa que le quedó muy salada.

Por lo tanto, apenas se comunicó la decisión, todos los participantes quedaron consternados debido a que han construido una gran amistad desde el inicio del reality.

 

