VIDEO: ¡esta fue la reacción de Violeta Bergonzi, desde su casa, tras coronarse como la MasterChef Celebrity Colombia 2025!

Violeta Bergonzi, al igual que todos los televidentes, esperó el veredicto con muchas ansias. Vea el video.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
07:07 a. m.
En la noche del 25 de noviembre de 2025, la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia llegó a su fin.

Carolina Sabino, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi disputaron una final con un nivel muy alto, pero, finalmente, la periodista y presentadora colombo-francesa fue la ganadora.

Tras la instrucción de los chefs de que todo el menú tuviera coherencia y un hilo conductor, Violeta Bergonzi tuvo la intención de hacerle honor a la Semana Santa de Popayán y logró los mejores resultados.

En la entrada presentó una langosta al carbón con un encocado de pipián, maíz y albahaca. Posteriormente, en el plato fuerte, cocinó un pez con vegetales que estuvo acompañado de puré de remolacha, salsa de champán y caviar y, en el final, cerró con un postre de café que tuvo dulce de leche, maní y crema crocante.

Fue así como Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Belén Alonso no solo exaltaron las técnicas que utilizó, sino que quedaron impresionados con la idea que mantuvo a lo largo de la jornada y la seleccionaron como la ganadora de manera unánime.

Sin embargo, Violeta Bergonzi solo se enteró del veredicto al mismo tiempo que los televidentes y, por lo tanto, grabó su reacción. ¿Cuál fue?

En video: así reaccionó Violeta Bergonzi tras ser la nueva MasterChef Celebrity Colombia 2025

Violeta Bergonzi se acomodó en su habitación para disfrutar de la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 y estuvo rodeada de sus seres más queridos.

En ese sentido, apenas Claudia Bahamón reveló que ella era la ganadora, se llevó las manos a la cara totalmente emocionada, mientras que sus familiares gritaban y saltaban de júbilo.

Además, unos segundos después, la presentadora y periodista se abrazó con sus hijos totalmente sonriente y orgullosa de su proceso.

"Ganamos, equipo Violeta", escribió Bergonzi en la descripción del video que publicó en redes sociales y ya tiene más de 22.000 likes.

Así han reaccionado los seguidores de Violeta Bergonzi tras conocer que fue la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Luego de que Violeta Bergonzi subió a Instagram el video de su reacción tras ser la ganadora, sus seguidores le expresaron múltiples felicitaciones.

"Qué felicidad gigante", "estoy muy feliz por ti", "lo tienes más que merecido", "qué es esta maravilla", "lo soñaste y lo visualizaste" y "disfrútalo", han sido algunos de los comentarios.

 

