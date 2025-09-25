¡Llanto en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025! Se confirmó un nuevo eliminado

Este jueves 25 de septiembre, se vivió otra tensionante jornada de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, la cocina más famosa e importante del país.

Los participantes que se enfrentaron en el reto fueron Nicolás Montero, Raúl Ocampo, David Sanín, 'Pichingo' y Carolina Sabino.

Mientras tanto, en esta ocasión, estuvieron ausente Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos y Claudia Bahamón.

¿Cuál fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025 tras el veredicto de los chefs? ¿Qué preparaciones tuvieron que hacer? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el nuevo reto de eliminación que se presentó en MasterChef Celebrity Colombia 2025

En la jornada de eliminación de este 25 de septiembre de 2025, los participantes tuvieron 60 minutos para cocinar y la instrucción fue utilizar los ingredientes que se encontraban en unas neveras ubicadas al lado del balcón.

Sin embargo, había una condición especial: la primera nevera se desbloqueaba de inmediato, la segunda después de un tiempo del inicio del reto y la tercera mucho más adelante.

No obstante, los participantes no tuvieron que preparar un plato específico, sino que libremente pudieron escoger lo que querían cocinar para impresionar a los chefs.

En medio de esa situación, todos los participantes tuvieron un buen nivel, pero, por cuestión de detalles mínimos, Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tuvieron que anunciar a un nuevo eliminado.

Este fue el nuevo eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Luego de que los chefs probaron todos los platos en el atril, informaron que el nuevo participante eliminado fue Nicolás Montero.

En su retroalimentación, todos los jurados reconocen que el plato del actor tenía buen sabor, pero que era muy básico para la instancia en la que está la competencia.

Y, tras ese veredicto, Nicolás Montero agradeció por la oportunidad, dejó un mensaje de afecto y enfatizó que MasterChef Celebrity Colombia 2025 ha sido una de sus mejores experiencias.