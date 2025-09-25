CANAL RCN
Tendencias Video

¡Llanto en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025! Se confirmó un nuevo eliminado

Tras un reto lleno de emociones, los chefs entregaron el veredicto. ¿Quién fue el nuevo eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 25 de septiembre, se vivió otra tensionante jornada de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, la cocina más famosa e importante del país.

Los participantes que se enfrentaron en el reto fueron Nicolás Montero, Raúl Ocampo, David Sanín, 'Pichingo' y Carolina Sabino.

¿Rifirrafe en la cocina?: bajan a un cocinero del balcón y causa indignación en MasterChef
RELACIONADO

¿Rifirrafe en la cocina?: bajan a un cocinero del balcón y causa indignación en MasterChef

Mientras tanto, en esta ocasión, estuvieron ausente Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos y Claudia Bahamón.

¿Cuál fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025 tras el veredicto de los chefs? ¿Qué preparaciones tuvieron que hacer? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el nuevo reto de eliminación que se presentó en MasterChef Celebrity Colombia 2025

En la jornada de eliminación de este 25 de septiembre de 2025, los participantes tuvieron 60 minutos para cocinar y la instrucción fue utilizar los ingredientes que se encontraban en unas neveras ubicadas al lado del balcón.

Sin embargo, había una condición especial: la primera nevera se desbloqueaba de inmediato, la segunda después de un tiempo del inicio del reto y la tercera mucho más adelante.

No obstante, los participantes no tuvieron que preparar un plato específico, sino que libremente pudieron escoger lo que querían cocinar para impresionar a los chefs.

En medio de esa situación, todos los participantes tuvieron un buen nivel, pero, por cuestión de detalles mínimos, Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tuvieron que anunciar a un nuevo eliminado.

Este fue el nuevo eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Luego de que los chefs probaron todos los platos en el atril, informaron que el nuevo participante eliminado fue Nicolás Montero.

En su retroalimentación, todos los jurados reconocen que el plato del actor tenía buen sabor, pero que era muy básico para la instancia en la que está la competencia.

"Me dueles mucho": Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria en MasterChef Celebrity
RELACIONADO

"Me dueles mucho": Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria en MasterChef Celebrity

Y, tras ese veredicto, Nicolás Montero agradeció por la oportunidad, dejó un mensaje de afecto y enfatizó que MasterChef Celebrity Colombia 2025 ha sido una de sus mejores experiencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara: vea la foto que publicó el 'influencer'

Redes sociales

Chat revelador confirmaría la ruptura de Aida Victoria Merlano con su pareja: esto se sabe

Artistas

Sorpresa en la música: Don Omar anticipa su retiro y contó lo último que vendrá para su carrera

Otras Noticias

Venezuela

Maduro ordenó simulacro nacional tras fuertes sismos y acusó amenazas de Estados Unidos

El presidente de Venezuela ordenó la preparación de escuelas, hospitales y ciudadanía.

Asesinatos en Colombia

Caso Jorge Uribe: este es el plan que habría ideado su hermano Juan Carlos para huir

La FM y Noticias RCN conocieron que el hermano del empresario asesinado habría planeado lo que habría sido una posible fuga.

EPS

Se agrava la crisis de la Nueva EPS: Hospital San José dejará de atender a sus afiliados

Copa Libertadores

¡Todo definido! Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Turismo

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón