CANAL RCN
Tendencias

Este es el participante que irá directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Los jurados de MasterChef Celebrity tomaron una radical decisión sobre el rumbo de un participante.

MasterChef Celebrity
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
04:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La competencia de MasterChef Celebrity está cada vez más reñida y los participantes se enfrentan para seguir en la competencia.

Participante de MasterChef Celebrity reveló que su exnovia se desvaneció en sus brazos justo antes de morir
RELACIONADO

Participante de MasterChef Celebrity reveló que su exnovia se desvaneció en sus brazos justo antes de morir

¿Cuál es el participante que entra directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia?

Recordemos que los participantes deben acumular la mayor cantidad de cucharitas para avanzar en la competencia. Sin embargo, en el reto del 9 de noviembre, la presentadora Claudia Bahamón sorprendió a todos al anunciar que uno de los concursantes ya tenía un lugar asegurado en la eliminación.

El jurado reveló que el elegido fue el actor Raúl Ocampo, quien deberá enfrentarse directamente a la temida prueba eliminatoria.

La única forma en que Ocampo podía salvarse era ganando todas las cucharitas del reto, pero al perder en la primera prueba, sus posibilidades se esfumaron por completo.

“¿Por qué cree que va para salvación? Va directo a eliminación, papito”, le dijo el chef Nicolás de Zubiría, dejando clara la decisión del jurado.

MasterChef Celebrity Colombia: así quedó el sorprendente Top 7 de la competencia
RELACIONADO

MasterChef Celebrity Colombia: así quedó el sorprendente Top 7 de la competencia

La reacción de Raúl Ocampo al enterarse de su eliminación en MasterChef Celebrity

La reacción de Raúl Ocampo fue de total sorpresa y desconcierto. Aun así, el actor se mostró tranquilo y afirmó que aprovechará la oportunidad para seguir aprendiendo y perfeccionando sus habilidades gastronómicas.

Por ahora, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Pichingo, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard continúan en la competencia, cocinando y preparándose para alcanzar el anhelado Top 6 de la cocina más importante de Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Video viral de un pastor pidiendo diezmo para viajar a Miami a un crucero: "Dios me lo dijo"

Inteligencia Artificial

Expertos revelan cómo ChatGPT podría permitir el robo de datos: ¿cuáles son los riesgos?

Shakira

Dos exnovios de Shakira asistieron a su concierto en Bogotá, ¿quiénes son?

Otras Noticias

Accidente aéreo

Accidente aéreo en Mitú: se cayó avioneta que transportaba a funcionarios de la Registraduría

La entidad indicó que por el momento se desconoce si los funcionarios sobrevivieron al accidente.

Impuestos

Gobierno subiría hasta 40 % los aranceles a carros y motos a gasolina en Colombia: esta es la razón

El Gobierno colombiano propone subir hasta 40 % los aranceles a carros y motos que usan gasolina o diésel. La medida busca desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover opciones eléctricas.

Mercado de Fichajes

Harold Santiago Mosquera tendría las maletas listas: revelaron el que sería su nuevo equipo

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump