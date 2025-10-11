Este es el participante que irá directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity

La competencia de MasterChef Celebrity está cada vez más reñida y los participantes se enfrentan para seguir en la competencia.

¿Cuál es el participante que entra directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia?

Recordemos que los participantes deben acumular la mayor cantidad de cucharitas para avanzar en la competencia. Sin embargo, en el reto del 9 de noviembre, la presentadora Claudia Bahamón sorprendió a todos al anunciar que uno de los concursantes ya tenía un lugar asegurado en la eliminación.

El jurado reveló que el elegido fue el actor Raúl Ocampo, quien deberá enfrentarse directamente a la temida prueba eliminatoria.

La única forma en que Ocampo podía salvarse era ganando todas las cucharitas del reto, pero al perder en la primera prueba, sus posibilidades se esfumaron por completo.

“¿Por qué cree que va para salvación? Va directo a eliminación, papito”, le dijo el chef Nicolás de Zubiría, dejando clara la decisión del jurado.

La reacción de Raúl Ocampo al enterarse de su eliminación en MasterChef Celebrity

La reacción de Raúl Ocampo fue de total sorpresa y desconcierto. Aun así, el actor se mostró tranquilo y afirmó que aprovechará la oportunidad para seguir aprendiendo y perfeccionando sus habilidades gastronómicas.

Por ahora, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Pichingo, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard continúan en la competencia, cocinando y preparándose para alcanzar el anhelado Top 6 de la cocina más importante de Colombia.