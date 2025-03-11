Médicas se graban burlándose de un paciente: el video se vuelve viral y enfrentan sanciones

En redes sociales circula un video que ha desatado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Video viral de médicas burlándose de paciente

Las imágenes, grabadas en el Hospital General de Irapuato, México, muestran a dos médicas internas que se ríen mientras, al fondo, se escucha a una mujer gritar de dolor.

Las jóvenes aparecen usando filtros de redes sociales, sin mostrar su rostro ni explicar el contexto de la situación, lo que ha provocado una ola de críticas y cuestionamientos éticos hacia su comportamiento.

Autoridades se pronuncian tras el video

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que abrió una investigación en contra de las dos médicas, calificando el hecho como una falta ética grave.

El organismo señaló que la conducta de las jóvenes y que no corresponde al código de conducta de los servidores públicos del instituto. De igual manera, reiteró su compromiso con el respeto y la dignidad de los pacientes.

Asimismo, las autoridades evalúan posibles sanciones disciplinarias, ya que el caso podría implicar violaciones de derechos humanos, actos de discriminación y agresión psicológica hacia la paciente involucrada.

Reacciones en redes tras el video viral de las médicas

El video ha generado una gran cantidad de comentarios, donde usuarios exigen medidas ejemplares contra las implicadas y piden mayor control ético en los espacios hospitalarios.