¡Cartel definido! Estos son los artistas que estarán en el Megaland Music Fest 2025

Ya se dieron a conocer los diez artistas de primer nivel que estarán en el Megaland Music Fest 2025. Descubra quiénes son.

Foto: Megaland Music Fest 2025 y AFP.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
11:22 a. m.
El próximo sábado 29 de noviembre de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se llevará a cabo el Megaland Music Fest 2025, el festival de radio más importante del país.

En esta oportunidad, el Megaland celebrará sus 20 años y se espera una asistencia de alrededor de 40.000 amantes de la música.

Es así como Megalive, en asociación con Páramo y Ocesa, ya tienen todo listo y el pasado 14 de octubre de 2025 anunciaron a todos los artistas que hacen parte del importante cartel musical.

¿Quiénes son? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los artistas que estarán presentes en el Megaland Music Fest 2025

En el Megaland Music Fest 2025 estarán cantando diez artistas de primer nivel. Ellos son:

  • Arcángel.
  • Sech.
  • Álvaro Díaz.
  • Greeicy.
  • Altafulla.
  • Mike Bahía.
  • Yeison Jiménez.
  • Corina Smith.
  • Jhay P.
  • Kris R.

El Megaland quiere festejar sus 20 años por lo alto y, en consecuencia, en esta ocasión, a diferencia de las ediciones anteriores, se celebrará en el estadio Nemesio Camacho El Campín para realzar la experiencia a nivel de sonido, logística y efectos visuales.

Esto es todo lo que tiene que saber de las boletas para asistir al Megaland Music Fest 2025

El público general puede adquirir las boletas del Megaland Music Fest 2025 a partir de este 15 de octubre, a las 9:00 de la mañana, y los precios son los siguientes:

  • General: 39.000 pesos con servicio incluido.
  • Norte Alta: 39.000 pesos con servicio incluido.
  • Norte Baja: 39.000 pesos con servicio incluido.
  • Oriental Norte Alta (pueden entrar menores de más de 12 años): 53.000 pesos con servicio incluido.
  • Oriental Alta (pueden entrar menores de más de 12 años): 58.000 pesos con servicio incluido.
  • Oriental Baja (pueden entrar menores de más de 12 años): 68.000 pesos con servicio incluido.
  • Occidental Alta: 73.000 pesos con servicio incluido.
  • Occidental Baja: 77.000 pesos con servicio incluido.
  • VIP: 135.000 pesos con servicio incluido.

Las boletas se pueden comprar en la página web oficial de Ticketmaster Colombia, que es la tiquetera a cargo del evento.

 

 

