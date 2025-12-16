Brillo, contorno y movimiento: las tendencias de cabello que dominarán esta Navidad para hombres y mujeres

La tendencia más importante en Navidad no es un color específico ni un corte de moda, sino un cabello saludable. Germán Ome, CEO del Grupo Brillos, con más de 30 años de experiencia, aseguró que hoy las mujeres buscan brillo, suavidad y un acabado natural que realce su personalidad.

El cabello es el principal accesorio que lleva una mujer.

Aunque cada año surgen matices nuevos, los expertos aseguran que “hay personas cuya identidad es ser rubias”, por lo que estos tonos continúan dominando la temporada. La apuesta es por colores que aporten frescura, naturalidad y un brillo saludable.

Los tonos y cortes en tendencia para mujeres en Navidad

En el mundo del color, la temporada festiva mantiene vigentes los tonos dorados, marrones, mocas y rubios, una paleta que ilumina el rostro y acompaña la tendencia de contornear visualmente el cabello.

Esta técnica, enfocada en ubicar estratégicamente los tonos luminosos alrededor del rostro, genera puntos de luz sin necesidad de saturar todo el cabello ni someterlo a procesos agresivos.

Los tonos cálidos y luminosos, que incluyen desde caramelos suaves hasta rubios clásicos, continúan siendo favoritos porque nunca pasan de moda.

Las mujeres que se realizan mechas cada dos meses, o que se cepillan y planchan con frecuencia, necesitan productos protectores para evitar el frizz y el maltrato. Por eso, uno de los consejos esenciales para esta Navidad es incorporar protectores térmicos e hidratantes que mantengan el cabello fuerte y brillante.

En cuanto a cortes, las tendencias para esta Navidad apuntan hacia estilos dinámicos, con movimiento. El tradicional bob se mantiene, pero con una evolución más moderna: capas suaves, textura y flequillos que se integran de manera natural con el resto del cabello.

Para cabellos ondulados o crespos, el enfoque es potenciar la onda natural, hidratación profunda, productos nutritivos y cortes en capas que generen volumen y movimiento sin perder definición.

Los flequillos desconectados, inspirados en propuestas artísticas internacionales, también toman protagonismo. No son rectos ni pesados, sino integrados a las capas del cabello, permitiendo movimiento y una conexión armónica con el contorno del rostro.

Las tendencias que marcan la pauta para los hombres en Navidad

Para los hombres, de acuerdo con el estilista Germán Ome, la tendencia es más textura, menos rapado y un regreso inesperado a las ondas.

Hoy se buscan cortes más ejecutivos, equilibrados y realizados mayoritariamente con tijera, lo que permite texturas más naturales y un acabado más sofisticado. Las barbas bien delineadas acompañan esta imagen más cuidada, sin perder la frescura masculina.

Una de las sorpresas de la temporada es la popularidad de los ondulados permanentes en hombres, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Este procedimiento, realizado con rulos pequeños al estilo clásico, permite agregar volumen y textura, respondiendo a una moda que ha resurgido con fuerza.

El manejo de las canas también ocupa un lugar importante. La clave está en mantener brillo, evitar el amarillamiento y trabajar matices que permitan que las canas luzcan pulidas y saludables.

Aunque no a todos les favorecen, para muchos se han convertido en parte esencial de su estilo.

En productos, la tendencia deja atrás los geles tradicionales y se inclina hacia espumas, gomas, pomadas y ceras profesionales, que definen el rizo, aportan textura y dan un acabado fresco en versiones mates, brillantes o intermedias.