CANAL RCN
Tendencias

Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?

Yana Karpova sorprendió con radical cambio estético. Se realizó una cirugía y mostró el proceso en redes sociales.

Yana Karpova se operó la nariz
Foto: IG Yana Karpova

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
04:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Yana Karpova, revolucionó las redes sociales al mostrar los resultados de una reciente cirugía.

La rinoplastia de Yana Karpova se ha convertido en uno de los temas más comentados entre sus seguidores y ha generado una ola de reacciones en las plataformas digitales.

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia
RELACIONADO

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

Con una nueva apariencia y visiblemente satisfecha, la joven rusa compartió imágenes y videos del antes y el después de la intervención, señalando que ahora se siente más segura y ya no necesita recurrir a filtros en sus fotos.

Yana Karpova habló tras cirugía de su nariz

"Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aún más", mencionó en una de sus publicaciones, reflejando su alegría con el resultado.

Este procedimiento llamó la atención de sus miles de seguidores, no solo por el notorio cambio en su apariencia, sino por la coincidencia de que su expareja, el cantante Cris Valencia, también se sometió a una rinoplastia meses atrás.

Yana Karpova puso a bailar a Marlon Solórzano al ritmo de Rusia: el video encendió las redes
RELACIONADO

Yana Karpova puso a bailar a Marlon Solórzano al ritmo de Rusia: el video encendió las redes

Este hecho fue interpretado por los internautas como una tendencia estética entre las figuras públicas que buscan renovar su imagen.

Yana Karpova se realizó una rinoplastia

El caso de la Yana Karpova rinoplastia no es aislado. Con el auge de los realities y la exposición en redes sociales, cada vez más exparticipantes optan por procedimientos estéticos para mejorar su apariencia.

Sin embargo, en el caso de Karpova, el hecho de que su expareja también se haya realizado una cirugía similar, ha avivado la curiosidad de los seguidores, que han seguido de cerca cada uno de los detalles de su vida personal.

Cris Valencia y su picante publicación: ¿reacción al romance de Yana y Marlon?
RELACIONADO

Cris Valencia y su picante publicación: ¿reacción al romance de Yana y Marlon?

El cambio de Yana se produce en un momento en el que su vida sentimental también ha dado de qué hablar, ya que actualmente mantiene una relación con Marlon Solórzano, otro exintegrante del reality.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luisa Fernanda W volvió a romper el silencio tras su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno: "paciencia"

Artistas

"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W

Artistas

¿Sí se acabó la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W? El hermano del cantante rompió el silencio

Otras Noticias

Israel

Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

Gantz, jefe del partido Unión Nacional (centro derecha), pidió a Netanyahu, Yair Lapid y Avigdor Lieberman unirse en lo que denominó un “gobierno de redención de los prisioneros”.

Bolívar

Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en Bolívar: cinco víctimas en los últimos días

En su disputa por el territorio, estructuras armadas entierran cilindros bomba en la noche y los retiran en el día.

James Rodríguez

El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez: esto se filtró

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025

Alimentos

Este es el tiempo máximo que puede tener la comida congelada: tome nota