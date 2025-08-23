Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Yana Karpova, revolucionó las redes sociales al mostrar los resultados de una reciente cirugía.

La rinoplastia de Yana Karpova se ha convertido en uno de los temas más comentados entre sus seguidores y ha generado una ola de reacciones en las plataformas digitales.

Con una nueva apariencia y visiblemente satisfecha, la joven rusa compartió imágenes y videos del antes y el después de la intervención, señalando que ahora se siente más segura y ya no necesita recurrir a filtros en sus fotos.

Yana Karpova habló tras cirugía de su nariz

"Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aún más", mencionó en una de sus publicaciones, reflejando su alegría con el resultado.

Este procedimiento llamó la atención de sus miles de seguidores, no solo por el notorio cambio en su apariencia, sino por la coincidencia de que su expareja, el cantante Cris Valencia, también se sometió a una rinoplastia meses atrás.

Este hecho fue interpretado por los internautas como una tendencia estética entre las figuras públicas que buscan renovar su imagen.

Yana Karpova se realizó una rinoplastia

El caso de la Yana Karpova rinoplastia no es aislado. Con el auge de los realities y la exposición en redes sociales, cada vez más exparticipantes optan por procedimientos estéticos para mejorar su apariencia.

Sin embargo, en el caso de Karpova, el hecho de que su expareja también se haya realizado una cirugía similar, ha avivado la curiosidad de los seguidores, que han seguido de cerca cada uno de los detalles de su vida personal.

El cambio de Yana se produce en un momento en el que su vida sentimental también ha dado de qué hablar, ya que actualmente mantiene una relación con Marlon Solórzano, otro exintegrante del reality.