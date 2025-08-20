CANAL RCN
Tendencias

Reaparecieron Karina y Altafulla: el video es viral en las redes y están mejor que nunca

Karina García desmintió los rumores de ruptura: video junto a Altafulla puso fin a las especulaciones.

Video Karina García Altafulla de nuevo juntos viral.
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
02:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de semanas de silencio que avivaron todo tipo de rumores, la pareja de influenciadores Karina García y el cantante Altafulla decidieron dar un golpe de autoridad a las especulaciones.

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia
RELACIONADO

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

Con un gesto de amor y un mensaje claro para sus seguidores, Karina y Altafulla no terminaron y publicaron un video nuevamente juntos, un video en el que se les ve compartiendo su rutina de ejercicios, desmintiendo de manera contundente los chismes de una supuesta ruptura.

Video de Karina García y Altafulla desmintiendo rumores de separación

La grabación, que ya se ha vuelto viral, muestra a la pareja más sólida que nunca, evidenciando que su distancia en las redes sociales solo se debía a sus compromisos laborales.

Durante días, la ausencia de interacciones públicas entre ambos generó una ola de comentarios y rumores en redes sociales.

Los seguidores de ambos, acostumbrados a verlos compartir cada momento, se alarmaron al notar que no se les veía juntos.

Sin embargo, en un giro que nadie esperaba, la pareja optó por reaparecer en una transmisión en vivo para mostrar su rutina de ejercicios, una actividad que siempre han disfrutado en pareja.

"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas
RELACIONADO

"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas

En la grabación, además de realizar algunos ejercicios en común, también se les vio entrenando de forma individual, con el cantante animando a su novia a seguir adelante con el entrenamiento.

Karina y Altafulla se mostraron más felices que nunca

En medio de la transmisión en vivo, la pareja respondió a las preguntas de sus seguidores, desmintiendo de manera contundente los rumores que se difundieron en los últimos días.

"Estamos en nuestro mejor momento", declararon, aclarando que la distancia se debió a que ambos están enfocados en sus proyectos personales.

La publicación del video pone fin a los rumores y demuestra que el amor de la pareja está por encima de las especulaciones.

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?
RELACIONADO

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?

La demostración de amor de ambos, que incluyó algunos besos y palabras de aliento, dejó claro que su relación está más sólida que nunca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Westcol se habría rapado tras perder su última pelea de boxeo: una foto que subió reveló cómo luce

La casa de los famosos

"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas

La casa de los famosos

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?

Otras Noticias

Epa Colombia

Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

El Inpec confirmó que Daneidy Barrera Rojas fue trasladada del centro de reclusión para mujeres en el que se encontraba en Bogotá.

Luis Díaz

Luis Díaz, protagonista en Alemania: así le fue tocando acordeón al guajiro

Luis Díaz fue vestido especialmente con el Lederhosen y su atuendo se hizo viral en redes sociales.

Donald Trump

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón

Pensiones

Descuentos claves en la salud de la mesada de pensionados en Colombia: esto deben tener en cuenta

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal