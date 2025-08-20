Reaparecieron Karina y Altafulla: el video es viral en las redes y están mejor que nunca

Después de semanas de silencio que avivaron todo tipo de rumores, la pareja de influenciadores Karina García y el cantante Altafulla decidieron dar un golpe de autoridad a las especulaciones.

Con un gesto de amor y un mensaje claro para sus seguidores, Karina y Altafulla no terminaron y publicaron un video nuevamente juntos, un video en el que se les ve compartiendo su rutina de ejercicios, desmintiendo de manera contundente los chismes de una supuesta ruptura.

Video de Karina García y Altafulla desmintiendo rumores de separación

La grabación, que ya se ha vuelto viral, muestra a la pareja más sólida que nunca, evidenciando que su distancia en las redes sociales solo se debía a sus compromisos laborales.

Durante días, la ausencia de interacciones públicas entre ambos generó una ola de comentarios y rumores en redes sociales.

Los seguidores de ambos, acostumbrados a verlos compartir cada momento, se alarmaron al notar que no se les veía juntos.

Sin embargo, en un giro que nadie esperaba, la pareja optó por reaparecer en una transmisión en vivo para mostrar su rutina de ejercicios, una actividad que siempre han disfrutado en pareja.

En la grabación, además de realizar algunos ejercicios en común, también se les vio entrenando de forma individual, con el cantante animando a su novia a seguir adelante con el entrenamiento.

Karina y Altafulla se mostraron más felices que nunca

En medio de la transmisión en vivo, la pareja respondió a las preguntas de sus seguidores, desmintiendo de manera contundente los rumores que se difundieron en los últimos días.

"Estamos en nuestro mejor momento", declararon, aclarando que la distancia se debió a que ambos están enfocados en sus proyectos personales.

La publicación del video pone fin a los rumores y demuestra que el amor de la pareja está por encima de las especulaciones.

La demostración de amor de ambos, que incluyó algunos besos y palabras de aliento, dejó claro que su relación está más sólida que nunca.