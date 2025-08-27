Tras el ataque de un perro hacia su rostro, es viral un video de Melissa Gate llorando: ¿fue por esa razón?

El pasado 23 de agosto de 2025, Melissa Gate estuvo acompañando a la Fundación Orca, que rescata y promueve la adopción responsable de mascotas, en su cumpleaños 17.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 estuvo brindándoles amor a los animales, jugando con ellos y apoyando a la entidad para que pueda continuar realizando su destacada labor.

Sin embargo, en medio del evento del cumpleaños 17 de la Fundación, Melissa Gate quiso consentir a un canino, pero este se abalanzó hacia ella y casi le muerde su rostro.

No obstante, la creadora de contenido alcanzó a levantar la cara rápido para que lo dientes del canino no alcanzaran a afectarla y fue así como la situación no pasó a mayores.

Luego de que ese hecho se difundió a través de las redes sociales, Melissa Gate se ha mantenido entre los temas que están de tendencia y en las últimas horas se viralizó un video en el que aparece llorando. ¿Fue por el susto del ataque del perro o por otra razón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Cuál es la razón por la que Melissa Gate lloró recientemente en una transmisión en vivo?

En el video que es viral, Melissa Gate no aparece llorando por el ataque del perro, sino porque sonó una canción que le recordó el momento en el que tuvo que separarse de su hijo Juan José.

Se trata de 'Tú', uno de los temas musicales emblemáticos de Kudai, y en el que se habla de querer tener cerca a una persona muy querida.

Melissa Gate comenzó a cantar la primera parte de la canción y, en medio de una interpretación muy conmovedora, se quebró y no pudo contener las lágrimas.

¿Por qué Melissa Gate tuvo que alejarse de su hijo durante un tiempo?

Melissa Gate reveló en La Casa de los Famosos Colombia 2025 que tomó la decisión de que su hijo se fuera a Estados Unidos a vivir con su papá con la intención de brindarle mayor estabilidad.

Por lo tanto, estuvieron alejados durante un largo tiempo, pero Juan José la visitó en la 'casa más famosa del país' y ha sido una de sus compañías inseparables desde que se acabó el reality.