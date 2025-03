VIDEO: Melissa Gate se disgustó con Norma, una de las participantes más cercanas a ella en La Casa de los Famosos

Este miércoles 12 de marzo se volvió a vivir una nueva jornada tensionante en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Pues, Karen Sevillano, una de las presentadoras del 'After', ingresó a compartir con los participantes y realizó un 'juicio'.

En medio de esa dinámica, Melissa Gate acusó a Yina Calderón de intentar buscarle problema en todo momento, a pesar de que ella intente ignorarla. "Yo no tiro hate, yo respondo hate", aseguró la creadora de contenido.

De esa manera, luego de que Karen Sevillano escuchó la versión de Melissa, la participante que más apoyo ha recibido del público desde el inicio de La Casa de los Famosos Colombia 2025, le preguntó al resto de los participantes si creían que esa acusación era verdad y todos se quedaron callados.

En consecuencia, la presentadora del 'After' les dijo que levantaran la mano los que pensaban que Yina Calderón no era la única que buscaba a Melissa, sino que la discordía era mútua, y la mayoría lo hicieron.

Por lo tanto, Karen Sevillano, que estaba oficiando como juez, declaró como 'inocente' a Yina Calderón y Melissa Gate quedó disgustada. Además, una vez se acabó el juicio, le recriminó a Norma Nivia por no apoyarla.

En video: así fue la discordía entre Melissa Gate y Norma Nivia en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Luego de que Melissa Gate le hizo saber a Norma su molestia por no respaldarla en el juicio, la actriz le dijo que en una ocasión ella fue testigo de que Yina Calderón no fue la que comenzó.

Mientras tanto, Melissa le respondió lo siguiente:

Bueno, tú hubieras dicho que yo solo empecé una vez, pero quedé como la mentirosa. Yo a ella no le tiro, sino que solo me defiendo.

En ese sentido, Norma le comunicó que la mitad de las veces no ha sido testigo y que, por tal razón, lo único que dijo ante Karen Sevillano fue que Yina no ha intentado buscarle problemas durante la presente semana.

Sin embargo, esa respuesta también fue del agrado de Melissa y sus razones fueron las siguientes:

"¿Qué? ¿No viste todo lo que me tiró acá? Me ha tirado todos los días y una cosa es lo que ustedes no ven. Ayer, en la sala, ella me dijo que era una estúpida y yo me quedé callada", aseguró.

"Tú no has visto lo que ella me hace y eso es distinto" concluyó.

¿Qué participantes están nominados por el momento en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En el inicio de esta semana hay tres participantes en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025. Se trata de:

Melissa Gate, nominada por 'Coco', que fue el último eliminado.

Karina García, nominada por Sebastián Arias, que contestó el teléfono el martes 11 de marzo.

Yana Karpova, nominada por Sebastián Arias, que contestó el teléfono el martes 11 de marzo.

Sin embargo, este miércoles se complementará la placa de nominación con las decisiones que tomen los televidentes y los integrantes de La Casa de los Famosos Colombia. Usted puede ser testigo de esa actividad en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que es posible descargar aquí.