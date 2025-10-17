El desgarrador mensaje de Carla Giraldo al recordar a Gustavo Angarita tras fallecer

La noticia del fallecimiento de Gustavo Angarita estremeció este viernes 17 de octubre a colegas, amigos y fanáticos del arte escénico en Colombia.

Una de las primeras en pronunciarse fue Carla Giraldo, presentadora de La Casa de los Famosos Colombia, quien compartió en sus redes sociales un emotivo homenaje lleno de nostalgia y gratitud hacia el reconocido actor.

Mensaje de Carla Giraldo conmovió a sus seguidores tras fallecimiento de Gustavo Angarita

En su cuenta de Instagram, Carla Giraldo recordó a Gustavo Angarita publicando varias fotografías de momentos compartidos durante las grabaciones de producciones en las que coincidieron.

Con palabras cargadas de emoción, la actriz expresó lo que significó trabajar junto a él, recordando su amabilidad, disciplina y humor característico en los rodajes. “Fue un compartir actuar y reír a tu lado”, escribió la presentadora, quien no ocultó la tristeza por la partida del artista que marcó a varias generaciones.

El mensaje rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios de seguidores que también lamentaron la muerte del actor, recordando sus inolvidables interpretaciones en telenovelas, series y películas que hoy forman parte de la historia audiovisual del país.

El legado de Gustavo Angarita que permanece en la televisión colombiana

Gustavo Angarita, nacido en Villavicencio en septiembre de 1942, fue uno de los actores más respetados y queridos del país. A lo largo de su carrera, participó en producciones como La Ley del Corazón, Chepe Fortuna y ¿Quién mató a Patricia Soler?, dejando huellas imborrables tanto en la televisión como en el teatro.

Ganador de dos premios India Catalina, su talento y compromiso con el arte le valieron el cariño del público y el reconocimiento de sus colegas.

Carla Giraldo recordó a Gustavo Angarita no solo como un actor excepcional, sino como un ser humano entrañable que enseñó con el ejemplo y con la pasión por su oficio.

Te adoro Angarita. Me decías que era insoportablemente bella y que hacer escenas conmigo era horriblemente maravilloso, mencionó la presentadora colombiana.

Su legado continuará inspirando a nuevas generaciones de intérpretes que lo consideraron un verdadero maestro.