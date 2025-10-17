CANAL RCN
Colombia

Desgarrador: el último mensaje que el hijo de Gustavo Angarita le dedicó al icónico actor antes de su muerte

Gustavo Angarita fue diagnosticado con cáncer y su enfermedad hizo metástasis.

Foto: @gusangarita en Instagram.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:14 a. m.
Este 17 de octubre de 2025, Colombia se enteró de una noticia que la tiene de luto.

Gustavo Angarita, el legendario actor de 'La ley del corazón', 'Chepe Fortuna' y 'En los tacones de Eva', falleció a sus 83 años.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el deceso del icónico artista se presentó el 16 de octubre de 2025, sobre las 10:00 de la noche.

Además, la causa fue un agresivo cáncer contra el que tuvo que batallar durante sus últimos años e hizo metástasis.

Por lo tanto, en su último periodo de vida, el actor Gustavo Angarita se encontraba bajo cuidados paliativos para tratar los dolores de la difícil enfermedad.

Antes del deceso de Gustavo Angarita, que fue ganador de dos Premios India Catalina y uno TVyNovelas, Gustavo Angarita Jr., su hijo, le dedicó un conmovedor mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el último mensaje que el hijo de Gustavo Angarita le dedicó al icónico actor que falleció en Colombia

El pasado 2 de septiembre de 2025, Gustavo Angarita, el legendario actor de 'Chepe Fortuna', cumplió años y su hijo lo felicitó en Instagram.

"Feliz cumpleaños a mi gato favorito", escribió Gustavo Angarita Jr., junto a un collage en el que reveló una gran cantidad de fotos de su papá actuando y compartiendo junto a sus seres más queridos.

El hijo de Gustavo Angarita, el destacado actor colombiano que murió, había mostrado un momento que vivieron en el hospital

A raíz del avanzado cáncer, Gustavo Angarita tuvo que estar hospitalizado desde abril y su hijo lo mostró en una camilla y le dedicó las siguientes palabras:

Después de los aplausos viene el silencio, pero el regir de ese gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar.

Este recordado actor debutó en el cine en 1985, mientras que en la televisión en 1963.

 

