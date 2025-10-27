CANAL RCN
Tendencias

Mesera que fue golpeada por un ataque de celos rompió el silencio y mostró pruebas

La mujer habló tras el violento episodio que se viralizó en redes y reveló las pruebas con las que busca justicia: “No soy la amante de nadie, solo cumplía con mi trabajo”.

Mesera agredida en Valledupar
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:19 a. m.
Después de que un video mostrara cómo una mujer atacaba a una mesera en pleno restaurante de Valledupar, la víctima decidió contar su versión de los hechos. Scarlett Ontivero, trabajadora del establecimiento, explicó que el incidente se originó por una acusación infundada: la clienta la señaló de haberle escrito al novio, algo que ella negó rotundamente.

En videos compartidos en TikTok, Ontivero manifestó que decidió hablar no por fama ni atención, sino por su seguridad y la de su familia. “No busco seguidores ni vistas. Solo quiero aclarar lo que pasó y defender mi nombre”, afirmó en un video difundido tras el suceso.

“Pensaba que me iba a matar”: la versión de la mesera

La mesera relató que durante la agresión sintió temor por su vida. “Fue horrible, no tenía cómo defenderme. Solo pensaba que me iba a matar”, declaró con la voz entrecortada. Según explicó, la mujer la sacó del restaurante para golpearla, sin darle oportunidad de reaccionar.

Ontivero insistió en que nunca tuvo una relación con el hombre involucrado, a quien describió como un amigo de infancia con quien apenas había retomado contacto casualmente. “Nunca intercambié números ni tuve nada con él. Solo lo atendí como a cualquier cliente”, recalcó.

La trabajadora lamentó los efectos que la agresión ha tenido en su vida personal, al mencionar que tanto ella como sus seres queridos han sufrido consecuencias emocionales. “Me han causado daño físico y psicológico. Por eso hablo, para que se sepa la verdad”, expresó.

Detalles del encuentro previo al ataque

La víctima explicó que el día del incidente atendió con normalidad al grupo donde se encontraba su antiguo amigo. Sin embargo, notó incomodidad en la pareja del hombre, por lo que decidió limitar el contacto. Luego del servicio, él le escribió por redes sociales para aclarar la situación, pero todo se trató de una conversación cordial.

Días después, cuando la clienta regresó al restaurante, intentó hablar con Ontivero de manera calmada, aunque la situación cambió repentinamente. “Se sulfuró y empezó a gritarme. Luego me agredió sin razón”, narró la mesera, quien confirmó que ya cuenta con pruebas del hecho para sustentar el proceso legal.

El video del ataque se difundió rápidamente en redes, provocando indignación y múltiples mensajes de apoyo hacia la trabajadora. Ontivero agradeció las muestras de solidaridad, pero pidió respeto por su privacidad mientras avanza la denuncia.

“Solo quiero que se haga justicia y que esto no le pase a nadie más”.

