VIDEO | Clienta agrede a mesera por supuestamente enviarle mensaje a su novio

La escena captó la atención de las personas que se encontraban en el lugar y generó reacciones en redes.

Mesera es agredida por clienta
Foto redes sociales

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
09:09 a. m.
A través de redes sociales, se ha viralizado un video de una mujer que agrede físicamente a una mesera en Valledupar, Colombia.

¿De qué se trata el video sobre la mujer que agrede a la mesera?

Todo comenzó cuando una mujer vestida de negro acusa a la mesera de presuntamente enviar mensajes al celular de su novio. Luego de un cruce de palabras, la discusión se escala y ambas se agreden mutuamente en el restaurante. Tanto así, que salen del almacén y varias personas intentan separarlas.

Aunque no se ha revelado el inicio de la discusión, la escena se volvió tendencia en redes y varios internautas comentaron sobre la situación.

¿Qué dijeron los internautas tras el video viral?

En redes sociales, varios comentarios de internautas, donde muchos defienden la actitud de la novia del chico, quien agredió a la mesera, mientras que hay otros que argumentan que no hay ningún tipo de justificación ante esta situación.

"Recibió su merecido"; "Estuvo turbio"; "¿por qué el novio no hizo nada"; "muy bajo pelear por un man", fueron algunos comentarios de internautas.

¿Qué dijo el restaurante tras el acto violento?

En la pizzería donde ocurrió el hecho, uno de los dueños rompió el silencio y aclaró tres puntos clave sobre la situación.

En primer lugar, señaló que ha recibido amenazas luego de que varias personas publicaran videos grabados en su restaurante. Sin embargo, dejó claro que cada cliente es responsable de lo que comparte en sus redes sociales.

En segundo lugar, explicó que los métodos de pago del establecimiento son a través de código QR y datáfono, por lo que las meseras no tienen por qué entregar ni recibir números de teléfono.

Solo quiero que sepan que la manera en como se maneja el pago es de forma profesional y segura, añadió.

Finalmente, destacó que cada una de las partes podrá dar su versión verídica y que por el momento, son solo especulaciones de personas.

