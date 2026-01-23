CANAL RCN
Mhoni Vidente reveló quién será el próximo presidente de Venezuela: ¿Qué pasará con Maduro?

¿Quién será el próximo presidente de Venezuela? Mhoni Vidente predijo el futuro del país latinoamericano y de Maduro.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
07:45 a. m.
El futuro político de Venezuela sigue siendo incierto tras la captura de Nicolás Maduro. Recientemente, una de las figuras más influyentes del esoterismo lanzó una predicción que sacudió las redes sociales.

En una revelación cargada de detalles impactantes, Mhoni Vidente señaló no solo el destino del líder chavista, sino también el nombre de quien asumiría el cargo como el próximo presidente de Venezuela.

Según la visión compartida por Mhoni Vidente, reconocida astróloga cubana, el panorama institucional del país está a punto de experimentar una transformación radical. Esta lectura del destino surge en un momento de máxima tensión donde no se sabe que pasará con Venezuela y con Nicolás Maduro.

El futuro de Nicolás Maduro, de acuerdo con Mhoni Vidente

La lectura de las cartas realizada por la vidente reveló un final sombrío para Nicolás Maduro. De acuerdo con sus declaraciones, el líder del régimen terminará su vida en la cárcel, enfrentando un destino trágico debido a complicaciones de salud.

Específicamente, la astróloga mencionó que un problema cardíaco sería el detonante de su fallecimiento dentro de prisión. Esta contundente afirmación generó una ola de comentarios.

Nicolás Maduro ya no sale de la cárcel. Yo lo veo que muere lamentablemente en la prisión por culpa de un problema de infarto", dijo Mhoni Vidente.

¿Quién será el próximo presidente de Venezuela?

El cambio de mando no sería inmediato, según el cronograma astral revelado. Mhoni Vidente señaló que el proceso electoral para elegir al próximo presidente de Venezuela se postergaría hasta abril del año 2027. Este lapso de tiempo sugiere una etapa de transición o vacío de poder antes de que los ciudadanos puedan acudir nuevamente a las urnas para definir el rumbo democrático de la nación.

En este escenario futuro, el nombre de María Corina Machado surge como la figura central de la victoria. La vidente fue enfática al asegurar que la candidata logrará consolidar el apoyo necesario para imponerse en la contienda, destacando además su aprobación sobre la forma en que se ha manejado la situación política actual.

"Van a existir elecciones en Venezuela, pero hasta abril del 2027 y será María Corina. Me ha gustado como se ha manejado ahorita la situación en Venezuela”, mencionó Mhoni Vidente.

