"Va a ser el año de la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente tras el inicio del 2026

Mhoni Vidente analizó lo que podría ocurrir en el nuevo año y realizó afirmaciones contundentes. Estos son los detalles.

Foto: captura de pantalla del video.

enero 08 de 2026

enero 08 de 2026
05:40 p. m.
Con el inicio del 2026, Mhoni Vidente, una de las astrólogas más reconocidas a nivel mundial, leyó sus cartas y comenzó a realizar sus acostumbradas predicciones.

Y, aunque aseguró que las personas tendrían la oportunidad de rodearse de lo que quieren, también impactó al indicar que podría ser el 'año de la muerte'.

Esta fue la impactante predicción que Mhoni Vidente realizó en el comienzo del 2026

En uno de sus primeros análisis del 2026, Mhoni Vidente hizo énfasis en que este sería el 'año del cero' y procedió a explicar que significaría eso.

"Va a ser el año de la muerte, de la terminación, del embarazo y, por lógica, de la muerte andando. La muerte es democrática, a todo mundo nos va a llegar. Dios nos está dando el principio y el final en una línea recta y tenemos que seguirla y pensar claramente que hay que vivir intensamente", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Pero, hay que acomodar la vida, el trabajo, la salud, la familia, la casa y todo lo mejor que se tenga. El cero significa vacío total y se debe poner todo lo que se quiera. Esa es la oportunidad total que nos da este año", complementó.

¿Qué más dijo Mhoni Vidente acerca del 2026?

De acuerdo con Mhoni Vidente, todas las personas deben cuidarse en el 2026 de una pandemia que podría haber.

Asimismo, indicó que podría caer un meteorito en marzo, mayo o agosto y que ese evento se presentaría cerca de México, Guatemala y Honduras. Sin embargo, también precisó que no habría consecuencias graves.

"El año del cero va a ser el parte agua total de la humanidad. Será un antes del 2026 y un después del 2026. Pasará de todo lo que se pueda imaginar", concluyó Mhoni Vidente.

