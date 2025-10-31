Mhoni Vidente reveló escalofriante advertencia para Halloween

Como es habitual, la reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus más recientes predicciones, y en esta ocasión sorprendió a sus seguidores con una fuerte advertencia relacionada con la noche del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el día de Halloween?

“Definitivamente, es un día muy fuerte porque es cuando Dios le permite a Lucifer hacer todas sus maldades, ya que representa el número 13 al revés. Recordemos que el fin del cataclismo comenzará el 13 de octubre del año 2031, y ese número tiene una conexión espiritual muy profunda. Ese meteorito del que habló el profeta Juan y Elías en las escrituras es una señal de lo que está por venir”, aseguró la vidente.

Aunque aclaró que no se trata del fin del mundo, Mhoni advirtió que esta fecha traerá consigo cambios energéticos importantes, los cuales podrían alterar el estado emocional y la manera de pensar de muchas personas.

Recomendaciones para la noche de Halloween

La astróloga también entregó una serie de consejos para protegerse y mantener una buena energía durante la noche del 31 de octubre.

En primer lugar, recomendó evitar realizar rituales o invocaciones , ya que, según explicó, durante esa noche las energías negativas están más activas y pueden atraer malas vibraciones. Asimismo, sugirió no salir solo, y si es así, lo más recomendable es estar acompañado.

Hay que cuidar mucho eso, hay que protegernos de las energías negativas. Ya les dije, no dentistas, no operarse, no trámites de ningún sentido. Sí pueden salir a pedir Halloween y a sus diversiones, pero ese día vienen cosas muy fuerte, comentó.

Finalmente, Mhoni invitó a todos sus seguidores a mantener una actitud positiva, rodearse de personas con buena energía y evitar el miedo o la angustia.