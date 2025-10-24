CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente hizo preocupante predicción sobre un exparticipante de La Casa de los Famosos

En uno de sus últimos análisis, Mhoni Vidente aseguró que el exparticipante podría enfrentar una situación muy compleja. ¿Cuál es?

Foto: @mhoni1 en Instagram.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 22 de octubre, Mhoni Vidente realizó un par de predicciones y sorprendió a todos con un comentario relacionado con un exparticipante de La Casa de los Famosos.

Se trata de Lupillo Rivera, el cantante mexicano que hizo parte de La Casa de los Famosos All-Stars y compartió durante varios días con Melissa Gate, que estuvo como invitada especial en ese reality.

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón
RELACIONADO

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón

Lupillo Rivera está atravesando una batalla legal con Belinda, la actriz y cantante mexicana, debido a que en una autobiografía reveló que tuvo una relación con ella.

Sin embargo, por el hecho de hacerlo sin el consentimiento de la artista, ella lo demandó ante la Fiscalía de la Ciudad de México y catalogó lo sucedido como una violencia digital.

Y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente manifestó que ese no sería su único problema, sino que, de acuerdo con sus visiones, podría enfrentar una grave enfermedad.

Esta fue la preocupante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Lupillo Rivera, el exparticipante de La Casa de los Famosos

Mhoni Vidente, el pasado 22 de octubre, aseguró que cree que a Lupillo Rivera le están haciendo brujería.

Además, agregó que podría comenzar a desarrollar una dolencia en su estómago. Las palabras de Mhoni Vidente fueron las siguientes:

"Yo creo que le están haciendo brujería a Lupillo y que es gente que él mismo empezó a mover con sus energías", dijo Mhoni Vidente.

"¿Sabes dónde le puede doler mucho? En el cáncer de estómago e intestino. Esto por la brujería que él mismo ha levantado", concluyó.

Lupillo Rivera, el exparticipante de La Casa de los Famosos, reveló que padece una enfermedad

Hace unos meses, tras el fin de su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, Lupillo Rivera aseguró que tiene una enfermedad en sus oídos y que está perdiendo la audición de manera paulatina.

Mhoni Vidente reveló fuerte predicción sobre las acciones de Gustavo Petro en EE.UU
RELACIONADO

Mhoni Vidente reveló fuerte predicción sobre las acciones de Gustavo Petro en EE.UU

El cantante mexicano explicó que cada vez se le hace más difícil escuchar las alarmas y que teme que no pueda seguir cantando.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

"Vamos a manejar todo legalmente": ¿habrá pelea entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano por la custodia de su hijo?

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta se confesó: está en quiebra y perdió su dinero, carros y joyas

Aída Merlano

Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo

Otras Noticias

Londres

Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Reino Unido por descuartizar a dos personas

El colombiano habría atacado a una de las víctimas con un martillo y a otro, le habría propinado múltiples puñaladas en el rostro, el cuello y el torso.

Animales

Liberan al jaguar que fue visto cerca al río Bogotá: tendrá un collar para ser monitoreado

El jaguar apareció entre los municipios de Apulo y Tocaima. Para la CAR, fue inexplicable su presencia.

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Finanzas personales

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño