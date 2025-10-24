Mhoni Vidente hizo preocupante predicción sobre un exparticipante de La Casa de los Famosos

El pasado 22 de octubre, Mhoni Vidente realizó un par de predicciones y sorprendió a todos con un comentario relacionado con un exparticipante de La Casa de los Famosos.

Se trata de Lupillo Rivera, el cantante mexicano que hizo parte de La Casa de los Famosos All-Stars y compartió durante varios días con Melissa Gate, que estuvo como invitada especial en ese reality.

Lupillo Rivera está atravesando una batalla legal con Belinda, la actriz y cantante mexicana, debido a que en una autobiografía reveló que tuvo una relación con ella.

Sin embargo, por el hecho de hacerlo sin el consentimiento de la artista, ella lo demandó ante la Fiscalía de la Ciudad de México y catalogó lo sucedido como una violencia digital.

Y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente manifestó que ese no sería su único problema, sino que, de acuerdo con sus visiones, podría enfrentar una grave enfermedad.

Esta fue la preocupante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Lupillo Rivera, el exparticipante de La Casa de los Famosos

Mhoni Vidente, el pasado 22 de octubre, aseguró que cree que a Lupillo Rivera le están haciendo brujería.

Además, agregó que podría comenzar a desarrollar una dolencia en su estómago. Las palabras de Mhoni Vidente fueron las siguientes:

"Yo creo que le están haciendo brujería a Lupillo y que es gente que él mismo empezó a mover con sus energías", dijo Mhoni Vidente.

"¿Sabes dónde le puede doler mucho? En el cáncer de estómago e intestino. Esto por la brujería que él mismo ha levantado", concluyó.

Lupillo Rivera, el exparticipante de La Casa de los Famosos, reveló que padece una enfermedad

Hace unos meses, tras el fin de su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, Lupillo Rivera aseguró que tiene una enfermedad en sus oídos y que está perdiendo la audición de manera paulatina.

El cantante mexicano explicó que cada vez se le hace más difícil escuchar las alarmas y que teme que no pueda seguir cantando.