Mhoni Vidente hizo shockeante predicción sobre Nicolás Maduro y Venezuela: ¿qué pasará?

La astróloga indicó que, según su análisis, noviembre será definitivo para el futuro de Venezuela y su actual presidente.

Foto: @mhoni1 en Instagram.

noviembre 08 de 2025
12:10 p. m.
Tras el inicio de un nuevo mes, Mhoni Vidente, una de las astrólogas más reconocidas a nivel mundial, hizo un análisis de lo que podría suceder en noviembre y sorprendió con una predicción sobre Nicolás Maduro y Venezuela.

Todo esto sucedió en el marcado de la tensión que el gobierno venezolano tiene con Donald Trump, que ha reconocido que quiere encarcelarlo en Estados Unidos.

¿Qué es lo que pasaría según Mhoni Vidente? ¿Cuáles serían las consecuencias? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la shockeante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Nicolás Maduro y Venezuela

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, Nicolás Maduro podría caer en las manos de la justicia estadounidense, que ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por él.

"Le van a dar un gran regalo en el marco de su cumpleaños. Nicolás Maduro, que cumple 63 años el 23 de noviembre, va a estar hablando en cuestiones de caer preso", comenzó diciendo Mhoni Vidente.

"El presidente y la gente de poder de Estados Unidos no lo quieren muerto, sino que vivo para sacarlo como un trofeo y obtener toda la información de quiénes fueron sus cómplices y aliados que se dejaron sobornar. Nicolás Maduro sigue teniendo los días contados y pasará una celebración más amarga que nunca. Mientras tanto, a Venezuela llegará gente poderosa para levantar al país, a Caracas y a toda la gente que está viviendo allí", agregó la astróloga.

Aquí se pueden ver las declaraciones de Mhoni Vidente:

¿De qué acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela?

Estados Unidos ha emitido una orden de captura formal en contra de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el presidente de Venezuela tendría que responder por cargos como narcoterrorismo, lavado de activos, corrupción y abuso de poder.

 

