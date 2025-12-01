¿Profecía cósmica? Mhoni Vidente lanzó predicción alarmante sobre un fenómeno astronómico

La vidente más mediática de Latinoamérica, Mhoni Vidente, volvió a captar la atención del público tras compartir una predicción alarmante que, según sus lecturas de cartas, marcará un punto de inflexión a nivel global durante el mes de octubre.

La reconocida astróloga apareció en diversas plataformas y programas para desglosar sus visiones sobre los eventos que influirán en el futuro cercano, generando un intenso debate entre sus seguidores.

La advertencia de Mhoni Vidente en octubre

En sus recientes apariciones, Mhoni Vidente hizo hincapié en una fecha específica que, de acuerdo con su interpretación esotérica, traerá consigo un cambio trascendental.

Además de advertir sobre la continuidad de fuertes lluvias, la pitonisa cubana detalló un suceso de naturaleza astronómica que, a su juicio, tendría un impacto directo en la región.

La fecha marcada en el calendario por Mhoni Vidente es el 21 de octubre. En sus declaraciones, la vidente se mostró firme al señalar este día como el momento en que se registraría el paso de un cuerpo celeste significativo.

La polémica está en que el día 21 de octubre será la fecha del paso de un asteroide, que lo más seguro es que nos vaya a caer aquí en México. No todo el asteroide, pero sí una parte de eso que vaya a caer aquí, aseveró ante las cámaras.

Predicción de Mhoni Vidente sobre la llegada de un asteroide en México

A pesar de lo dramático del anuncio, la astróloga matizó su declaración, aclarando que, si bien el evento puede sonar peligroso, su impacto real es de carácter simbólico y positivo.



Según ella, la caída de fragmentos del asteroide en México y otras partes del mundo no representaría una amenaza para la vida, sino un catalizador para la evolución humana.

La predicción alarmante de Mhoni Vidente va más allá de un simple evento cósmico. La vidente vinculó este acontecimiento con una transformación profunda en la conciencia colectiva.

Hay que cuidarse, mencionó.

Para la astróloga, no existen las casualidades en el plano astrológico, y el asteroide en cuestión sería el motor de una evolución espiritual.

Este asteroide trae cambios importantes en la humanidad, en cuestión de regímenes, de conciencia mental... una evolución del ser humano en todos los sentidos, van a empezar a crecer para ser más espirituales, puntualizó.

Las visiones de Mhoni Vidente añaden una capa de misterio y expectativa a las próximas semanas de octubre, invitando a sus seguidores a prepararse para un mes que, según sus cartas, estará lleno de movimientos significativos.