CANAL RCN
Tendencias

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina

Mhoni Vidente leyó sus cartas y vio varias circunstancias que causarían revuelo. ¿Cuáles son?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
08:04 p. m.
Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que nació en Cuba, pero está radicada en México, analizó el panorama de América Latina en los últimos días y generó sorpresa.

Y es que, según ella, este será un mes clave y ocurrirían varios episodios de impacto considerable.

¿Cuáles serían? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la sorprendente predicción que Mhoni Vidente hizo sobre América Latina

Mhoni Vidente, en uno de sus videos más recientes, aseguró que en noviembre podrían presentarse varias noticias que generarían revuelo en el ámbito político.

"Va a ser un mes completamente cabalístico y de cacería de brujas. Será fundamental en América Latina para empezar a tumbar regímenes", comenzó diciendo Mhoni Vidente.

"Se podría encarcelar a personajes y políticos y comenzar a gestar el cambio que se estaba esperando en varias regiones", añadió la reconocida astróloga.

Además, Mhoni Vidente indicó que Donald Trump seguiría teniendo una repercusión considerable en América Latina debido a que no dejaría de enfrentar con ímpetu a los países con los que sus ideas no converjan.

¿Qué otras predicciones ha realizado Mhoni Vidente en los últimos días?

Aparte de las tensiones políticas que Mhoni Vidente vio en América Latina, también advirtió que el clima será complejo y que, incluso, zonas como Estados Unidos, México y Canadá podrían ser las más afectadas por ese factor.

Asimismo, de acuerdo con su análisis, predijo una serie de virus que podrían circular en países como Cuba, Japón, Taiwán, Rusia, Estados Unidos y, posteriormente, llegar a América Latina.

"Así que hay que empezarnos a cuidar. Esa pandemia va a ser la mezcla de varios virus que mutarán con diferentes cepas. Estas temperaturas tan bajas y estas cuestiones en las que habrá interacción de bacterias van a atacar completamente al ser humano", concluyó la astróloga cubana.

Las predicciones que hizo Mhoni Vidente se pueden ver aquí:

