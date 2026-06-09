Tras coronarse campeona nacional, Sharay Posada viajará a Zúrich para representar a Colombia

Bogotá fue el escenario de la gran Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026, evento que reunió a 16 de los mejores exponentes del street dance del país en una jornada cargada de talento, improvisación y creatividad. La competencia marcó un hito para la plataforma al celebrarse por primera vez una final nacional oficial en la capital colombiana.

Los participantes llegaron a esta instancia tras superar diferentes procesos clasificatorios desarrollados en ciudades como Medellín y Cali, además de obtener cupos en eventos realizados en Bogotá y la región Caribe. A ellos se sumaron varios bailarines invitados mediante wildcards, completando así una nómina diversa de representantes de distintos estilos urbanos.

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A diferencia de otros certámenes de baile, Red Bull Dance Your Style se caracteriza por poner a prueba la capacidad de improvisación de los competidores. Sin conocer previamente las canciones y sin una coreografía preparada, cada bailarín debe reaccionar en tiempo real a la música seleccionada por el DJ. Además, el resultado de cada enfrentamiento queda en manos del público, que define a los ganadores con su votación.

¿Cómo se definió a la campeona nacional?

Las batallas enfrentaron a bailarines de diferentes disciplinas en duelos directos donde la versatilidad fue determinante. Los participantes debieron adaptarse a géneros musicales variados, desde hip hop y funk hasta pop, rock y disco, demostrando recursos técnicos, interpretación y conexión con la audiencia.

Tras varias rondas de competencia, Sharay Posada logró quedarse con el título nacional. La bailarina, que había asegurado su presencia en la final tras imponerse en la clasificatoria de Cali, convenció al público con su propuesta artística y se convirtió en la nueva campeona de Red Bull Dance Your Style Colombia.

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Gracias a este resultado, Posada obtuvo el derecho de representar al país en la Final Mundial del certamen, programada para octubre en Suiza. Allí compartirá la representación colombiana junto a Erre Caserío, ganador de la edición nacional de 2025.

Una vitrina para el talento del street dance colombiano

El segundo lugar fue para Peke, clasificado en la plaza de Bogotá y uno de los participantes más destacados de la jornada por su capacidad para adaptarse a cada reto musical. El podio lo completaron Valefica y Tar Tac, ambos invitados mediante wildcard y reconocidos exponentes del popping.

La final también sirvió para visibilizar a bailarines provenientes de diferentes corrientes del street dance. Entre ellos estuvieron Dani Osorio, representante del dancehall; Nevil, especialista en waacking; Baby Fox y Lord, exponentes del krump; y Manu Flor y Chumi, vinculados al hip hop.

Con esta edición, Red Bull Dance Your Style volvió a consolidarse como una plataforma para impulsar el talento urbano en Colombia, brindando un escenario de alcance nacional a bailarines que continúan fortaleciendo la escena del street dance en el país.