"Lo van a sacar": Mhoni Vidente advirtió lo que podría pasar con un presidente

En los primeros días de octubre, Mhoni Vidente, tras las consultas de sus internautas, se sentó a leer sus cartas y dio detalles de los cambios políticos que, según ella, podrían avecinarse.

En su análisis, la astróloga radicada en México volvió a hacer hincapié en que Donald Trump cuenta con un respaldo muy fuerte, saldría favorecido en las elecciones de noviembre y, además, su línea política se mantendría en Estados Unidos hasta por 15 años.

Pero, adicionalmente, Mhoni Vidente habló de un golpe de Estado que podría llevarse a cabo y que, de acuerdo con su visión, podría ser gestado por el mandatario estadounidense.

¿Habrá golpe de Estado en Cuba? Esta fue la predicción de Mhoni Vidente

Mientras que iba leyendo sus cartas, Mhoni Vidente puntualizó que Donald Trump ha transmitido que no realizaría una intervención militar en Cuba, pero también mencionó que él sería una persona en la que no se puede confiar.

"Tenemos que hablar de Cuba porque sigue en un 'teje y maneje'. Hay algo que se está manejando por debajo de la mesa en la Casa Blanca y, aunque Donald Trump habla de una no intervención con militares, ya todo el mundo sabe que se están preparando en todas las formas para invadir La Habana y sacar a Díaz-Canel", dijo Mhoni Vidente.

"Además, también sacarían a los nietos de Raúl Castro y al mismo Raúl Castro, para poder tomar posesión de la isla lo antes posible. Recordemos que el signo de Donald Trump es Géminis y que a él no se le puede creer todo porque en cualquier momento te puede traicionar", añadió la astróloga.

¿Qué otras predicciones ha realizado Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus lecturas de cartas, Mhoni Vidente ha indicado que las elecciones en Brasil serán reñidas, pero que es posible que la 'extrema derecha' vuelva al poder.

Asimismo, ha indicado que a Colombia le augura un crecimiento económico y un avance importante en términos de seguridad.