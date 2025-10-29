"No se cura de un día para otro": reconocida actriz colombiana reveló nuevos detalles de su salud tras ser diagnosticada con enfermedad

El pasado 19 de octubre, Michell Orozco, la actriz colombiana que interpretó a Lady Tabares en la novela que se emitió en el Canal RCN, reveló que le detectaron una enfermedad que está afectando su calidad de vida.

Se trata de una urticaria crónica que no se le está manifestando por razones alérgicas, sino que por factores inmunológicos. Además, el brote no solo le está apareciendo en las noches, sino que a cualquier hora y en diferentes partes de su cuerpo.

Michell Orozco, apenas hizo la revelación, detalló que ya se encuentra siguiendo el respectivo tratamiento, pero que sabe que hay que tener paciencia porque no es un padecimiento fácil de controlar.

Además, en las últimas horas, abrió su corazón y explicó cuál es la situación que está enfrentando actualmente.

Este es el estado de salud actual de Michell Orozco, la reconocida actriz colombiana, tras su urticaria crónica

Michell Orozco, en un nuevo video, aseguró que su proceso va avanzando poco a poco y que sigue medicada para que su cuerpo pueda desintoxicarse.

"Existe la urticaria como reacción alérgica, pero, en mi caso, que es una urticaria crónica, no existe nada que me la dispare, sino que mi sistema autoinmune identifica mis células como malas, me las ataca y me broto. Puede tener que ver algunos factores genéticos o ambientales, pero, a ciencia cierta, realmente no se sabe", comenzó diciendo Michell Orozco, la joven actriz colombiana.

"Las enfermedades autoinmunes no suelen tener cura. Suelen controlarse, pero no suelen tener cura. He tomado todos los medicamentos que ustedes puedan imaginarse y llevo tres meses sin descanso y brotándome absolutamente todos los días de mi vida. Hay picos y sobre todo los más fuertes me dan en la madrugada, sobre las 3:00 de la mañana, pero en el día también me dan en diferentes horas y cantidades. Mi alergólogo me explicó que esto es un proceso largo, que no es que se cure de un día para otro, pero estoy también ayudándome con tratamientos naturales y ya me purgué", añadió.

Además, Michell Orozco hizo énfasis en que la urticaria no pone en riesgo su vida, pero sí afecta su descanso y le genera ansiedad e ira.

Su testimonio completo es el siguiente:

Este ha sido el apoyo que le han brindado los seguidores a Michell Orozco, la actriz colombiana, tras su enfermedad

Tras la actualización de Michell Orozco, sus seguidores le manifestaron que seguirán pendientes de su proceso y le desearon una pronta recuperación.

"Vamos a salir de esta", "Dios te bendiga", "me alegra verte mejor", "que tu otra medicina sea la oración", "mis respetos" y "te entiendo mil", han sido algunos de los comentarios.